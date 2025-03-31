Рейтинг@Mail.ru
Жительница Австралии напала с ножом на троих детей - РИА Новости, 31.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:42 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/sidnej-2008355903.html
Жительница Австралии напала с ножом на троих детей
Жительница Австралии напала с ножом на троих детей - РИА Новости, 31.03.2025
Жительница Австралии напала с ножом на троих детей
Жительница австралийского Сиднея напала с ножом на троих своих детей и пыталась покончить с собой, состояние всех пострадавших стабильное, сообщает телеканал... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T11:42:00+03:00
2025-03-31T11:42:00+03:00
в мире
сидней
австралия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145414/81/1454148165_0:279:4768:2961_1920x0_80_0_0_bdb9c9466558102a72fbba528830669b.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Жительница австралийского Сиднея напала с ножом на троих своих детей и пыталась покончить с собой, состояние всех пострадавших стабильное, сообщает телеканал ABC. "Женщина в возрасте 47 лет арестована за нападение с ножом на своих троих детей в доме на северо-западе Сиднея", - сообщает телеканал. Отмечается, что экстренные службы приехали на место происшествия рано утром в понедельник после звонка отца в полицию. Прибывшие сотрудники обнаружили детей в возрасте шестнадцати, тринадцати и десяти лет, а также саму женщину с ранениями. По информации телеканала, все пострадавшие были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильное. Как отмечает издание, женщина была доставлена в больницу в сопровождении сотрудников полиции и помещена под арест. На момент прохождения лечения ей не были предъявлены обвинения. Полиция начала расследование, выясняются мотивы совершения преступления.
https://ria.ru/20250311/tokio-2004219947.html
https://ria.ru/20241001/kitaj-1975643567.html
сидней
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145414/81/1454148165_225:0:4545:3240_1920x0_80_0_0_56c71113421ed009113adb37f4042944.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сидней, австралия
В мире, Сидней, Австралия
Жительница Австралии напала с ножом на троих детей

ABC: в Сиднее женщина напала с ножом на троих детей и пыталась покончить с собой

© AP Photo / Rick RycroftСотрудники правоохранительных органов Австралии
Сотрудники правоохранительных органов Австралии - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Rick Rycroft
Сотрудники правоохранительных органов Австралии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Жительница австралийского Сиднея напала с ножом на троих своих детей и пыталась покончить с собой, состояние всех пострадавших стабильное, сообщает телеканал ABC.
"Женщина в возрасте 47 лет арестована за нападение с ножом на своих троих детей в доме на северо-западе Сиднея", - сообщает телеканал.
Полицейские в Токио - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В Токио мужчина напал с ножом на девушку
11 марта, 06:39
Отмечается, что экстренные службы приехали на место происшествия рано утром в понедельник после звонка отца в полицию. Прибывшие сотрудники обнаружили детей в возрасте шестнадцати, тринадцати и десяти лет, а также саму женщину с ранениями.
По информации телеканала, все пострадавшие были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильное.
Как отмечает издание, женщина была доставлена в больницу в сопровождении сотрудников полиции и помещена под арест. На момент прохождения лечения ей не были предъявлены обвинения.
Полиция начала расследование, выясняются мотивы совершения преступления.
Шанхай - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
В Китае мужчина с ножом напал на людей в супермаркете
1 октября 2024, 06:37
 
В миреСиднейАвстралия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала