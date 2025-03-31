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Жительница Австралии напала с ножом на троих детей
Жительница Австралии напала с ножом на троих детей - РИА Новости, 31.03.2025
Жительница Австралии напала с ножом на троих детей
Жительница австралийского Сиднея напала с ножом на троих своих детей и пыталась покончить с собой, состояние всех пострадавших стабильное, сообщает телеканал... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T11:42:00+03:00
2025-03-31T11:42:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Жительница австралийского Сиднея напала с ножом на троих своих детей и пыталась покончить с собой, состояние всех пострадавших стабильное, сообщает телеканал ABC. "Женщина в возрасте 47 лет арестована за нападение с ножом на своих троих детей в доме на северо-западе Сиднея", - сообщает телеканал. Отмечается, что экстренные службы приехали на место происшествия рано утром в понедельник после звонка отца в полицию. Прибывшие сотрудники обнаружили детей в возрасте шестнадцати, тринадцати и десяти лет, а также саму женщину с ранениями. По информации телеканала, все пострадавшие были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильное. Как отмечает издание, женщина была доставлена в больницу в сопровождении сотрудников полиции и помещена под арест. На момент прохождения лечения ей не были предъявлены обвинения. Полиция начала расследование, выясняются мотивы совершения преступления.
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в мире, сидней, австралия
В мире, Сидней, Австралия
Жительница Австралии напала с ножом на троих детей
ABC: в Сиднее женщина напала с ножом на троих детей и пыталась покончить с собой
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости.
Жительница австралийского Сиднея напала с ножом на троих своих детей и пыталась покончить с собой, состояние всех пострадавших стабильное, сообщает телеканал ABC
.
"Женщина в возрасте 47 лет арестована за нападение с ножом на своих троих детей в доме на северо-западе Сиднея", - сообщает телеканал.
Отмечается, что экстренные службы приехали на место происшествия рано утром в понедельник после звонка отца в полицию. Прибывшие сотрудники обнаружили детей в возрасте шестнадцати, тринадцати и десяти лет, а также саму женщину с ранениями.
По информации телеканала, все пострадавшие были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильное.
Как отмечает издание, женщина была доставлена в больницу в сопровождении сотрудников полиции и помещена под арест. На момент прохождения лечения ей не были предъявлены обвинения.
Полиция начала расследование, выясняются мотивы совершения преступления.