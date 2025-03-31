https://ria.ru/20250331/sidnej-2008355903.html

Жительница Австралии напала с ножом на троих детей

Жительница Австралии напала с ножом на троих детей - РИА Новости, 31.03.2025

Жительница Австралии напала с ножом на троих детей

Жительница австралийского Сиднея напала с ножом на троих своих детей и пыталась покончить с собой, состояние всех пострадавших стабильное, сообщает телеканал... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T11:42:00+03:00

2025-03-31T11:42:00+03:00

2025-03-31T11:42:00+03:00

в мире

сидней

австралия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/145414/81/1454148165_0:279:4768:2961_1920x0_80_0_0_bdb9c9466558102a72fbba528830669b.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Жительница австралийского Сиднея напала с ножом на троих своих детей и пыталась покончить с собой, состояние всех пострадавших стабильное, сообщает телеканал ABC. "Женщина в возрасте 47 лет арестована за нападение с ножом на своих троих детей в доме на северо-западе Сиднея", - сообщает телеканал. Отмечается, что экстренные службы приехали на место происшествия рано утром в понедельник после звонка отца в полицию. Прибывшие сотрудники обнаружили детей в возрасте шестнадцати, тринадцати и десяти лет, а также саму женщину с ранениями. По информации телеканала, все пострадавшие были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильное. Как отмечает издание, женщина была доставлена в больницу в сопровождении сотрудников полиции и помещена под арест. На момент прохождения лечения ей не были предъявлены обвинения. Полиция начала расследование, выясняются мотивы совершения преступления.

https://ria.ru/20250311/tokio-2004219947.html

https://ria.ru/20241001/kitaj-1975643567.html

сидней

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сидней, австралия