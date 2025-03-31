Выборы на Украине будут назначены в мае, заявил Шарий
Шарий: выборы на Украине будут назначены в мае, власть перейдет спикеру Рады
© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВерховная рада
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Верховная рада. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что выборы на Украине будут назначены в мае, власть перейдет спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку, при этом Владимир Зеленский может участвовать в качестве кандидата.
"Выборам точно быть. Американцы озвучили Киеву свое предложение, от которого нельзя отказаться. А именно - выборы должны быть назначены в мае. Зеленский должен уйти с поста президента и передать власть Стефанчуку, спикеру Верховной рады, как того требует законодательство Украины. В выборах он может участвовать в качестве кандидата", - написал Шарий в своем Telegram-канале.
Он добавил, что на Украине должно быть также сформировано правительство национального единства, в которое войдут, по словам Шария, старые и всем известные лица. По оценке украинского блогера, Зеленскому удалось захватить умы большинства "самых тупых", при этом на фоне его проигрыша они считают, что глава киевского режима "противостоит давлению Штатов" и "борется". Однако то, что публикуется, не всегда соответствует действительности.
"Зеленский проигрывает. Поэтому он будет мутить максимально. Зеленский будет передавать управление этими выборами дружку (вице-премьеру по инновациям, министру цифровой трансформации Михаилу) Федорову. Федоров максимально будет хотеть сделать их в смартфоне, причем в своем. Но это не значит, что Зеленский выиграет. Зеленский однозначно проиграет", - добавляет Шарий.
По его словам, на выборах неизвестно, что может произойти, однако утверждает, что нынешняя власть на Украине вскоре уйдет. "Самое главное - продержаться еще немного. (Сделка по минералам - ред.) должна быть подписана. Любые попытки отпетлять на предыдущей онлайн-встрече закончились тем, что американские представители сказали: "Мы просто юристы. Если вас что-то не устраивает, договаривайтесь с Трампом". С Трампом договориться у Киева не получается. Сделка по минералам должна быть подписана, ибо она уже подписана в голове у Трампа", - отметил блогер.
Пока, по его мнению, для Зеленского все складывается плохо. И указал всем украинским правоохранителям и судьям, что завтра "все может кардинально измениться, и оно изменится". "И тогда за определенные действия, совершаемые сегодня по просьбе пока что существующей власти, придется отвечать по полной и даже сверх того", - резюмировал Шарий.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.