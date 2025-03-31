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Украинские шахтеры с ностальгией вспоминают о советских временах, пишут СМИ - РИА Новости, 31.03.2025
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13:08 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/shakhta-2008380902.html
Украинские шахтеры с ностальгией вспоминают о советских временах, пишут СМИ
Украинские шахтеры с ностальгией вспоминают о советских временах, пишут СМИ - РИА Новости, 31.03.2025
Украинские шахтеры с ностальгией вспоминают о советских временах, пишут СМИ
Население шахтерских поселков Украины и руководители производств с ностальгией вспоминают о советских временах и надеются на заключение соглашения по ресурсам... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:08:00+03:00
2025-03-31T13:08:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Население шахтерских поселков Украины и руководители производств с ностальгией вспоминают о советских временах и надеются на заключение соглашения по ресурсам между Вашингтоном и Киевом, при этом им неважно, кому все будет принадлежать в конечном итоге, главное - чтобы выплачивались зарплаты, пишет испанская газета Pais. Корреспонденты издания побывали в поселке городского типа Завальев в Кировоградской области, где находится крупнейшее на Украине месторождение графита, а также в поселке Иршанск в Житомирской области, известном своим месторождением титана. Как пишет Pais, на Завальевском месторождении графита, входящем в десятку крупнейших производителей природного графита в мире, "нет никакой активности", а вход в карьер напоминает "кладбище ржавой, ветхой и бесполезной техники". "Мы надеемся, что соглашение с США привлечет инвестиции; неважно, кому это будет принадлежать, главное, чтобы выплачивались зарплаты", - заявил ответственный за производство Валерий Ярковец. Как пишет Pais, население Иршанска, особенно его старшее поколение, хорошо помнит времена экономического расцвета, характерные для промышленных городов советских времен, некоторые хотели бы возвращения условий эпохи СССР. Один из местных жителей, 78-летний Виталий Викторов, заявил, что его соседи обеспокоены будущим шахты и, в краткосрочной перспективе, своими зарплатами. "Мы хотим, чтобы заводы функционировали, а люди работали так же, как и раньше ... Я бы хотел, чтобы вернулись 1980-е, потому что тогда все было в очень хорошем состоянии, если что-то ломалось, это тут же ремонтировали", - заявил еще один житель Иршанска. По данным газеты, в обоих поселках понимают, что коррупция также стала причиной отсутствия инвестиций. Украинские СМИ в пятницу сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные" линии, согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС, а также обязывает Украину оплатить всю помощь США прошлых лет, которую Киев получал как безвозвратную. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений. Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250225/ukraina-2001394184.html
https://ria.ru/20250228/resursy-2002348756.html
https://ria.ru/20250221/ukraina-2000904878.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Евросоюз
Украинские шахтеры с ностальгией вспоминают о советских временах, пишут СМИ

Pais: шахтеры на Украине надеются на соглашение с США по ресурсам

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские шахтеры
Украинские шахтеры - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские шахтеры. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Население шахтерских поселков Украины и руководители производств с ностальгией вспоминают о советских временах и надеются на заключение соглашения по ресурсам между Вашингтоном и Киевом, при этом им неважно, кому все будет принадлежать в конечном итоге, главное - чтобы выплачивались зарплаты, пишет испанская газета Pais.
Корреспонденты издания побывали в поселке городского типа Завальев в Кировоградской области, где находится крупнейшее на Украине месторождение графита, а также в поселке Иршанск в Житомирской области, известном своим месторождением титана.
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Как пишет Pais, на Завальевском месторождении графита, входящем в десятку крупнейших производителей природного графита в мире, "нет никакой активности", а вход в карьер напоминает "кладбище ржавой, ветхой и бесполезной техники".
«
"Мы надеемся, что соглашение с США привлечет инвестиции; неважно, кому это будет принадлежать, главное, чтобы выплачивались зарплаты", - заявил ответственный за производство Валерий Ярковец.
Как пишет Pais, население Иршанска, особенно его старшее поколение, хорошо помнит времена экономического расцвета, характерные для промышленных городов советских времен, некоторые хотели бы возвращения условий эпохи СССР. Один из местных жителей, 78-летний Виталий Викторов, заявил, что его соседи обеспокоены будущим шахты и, в краткосрочной перспективе, своими зарплатами.
«
"Мы хотим, чтобы заводы функционировали, а люди работали так же, как и раньше ... Я бы хотел, чтобы вернулись 1980-е, потому что тогда все было в очень хорошем состоянии, если что-то ломалось, это тут же ремонтировали", - заявил еще один житель Иршанска.
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По данным газеты, в обоих поселках понимают, что коррупция также стала причиной отсутствия инвестиций.
Украинские СМИ в пятницу сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные" линии, согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС, а также обязывает Украину оплатить всю помощь США прошлых лет, которую Киев получал как безвозвратную. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.
Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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