https://ria.ru/20250331/serial-2007697481.html

Началась работа над сериалом про "русскую Шанель" Надежду Ламанову

Началась работа над сериалом про "русскую Шанель" Надежду Ламанову - РИА Новости, 31.03.2025

Началась работа над сериалом про "русскую Шанель" Надежду Ламанову

В Team Films начали работу над циклом сериалов о моде. Первым станет проект о судьбе знаменитой кутюрье, художницы по театральным и кино костюмам, "русской... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T04:15:00+03:00

2025-03-31T04:15:00+03:00

2025-03-31T04:15:00+03:00

культура

коко шанель (габриэль шанель)

теймур джафаров

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россия

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Team Films начали работу над циклом сериалов о моде. Первым станет проект о судьбе знаменитой кутюрье, художницы по театральным и кино костюмам, "русской Шанель" Надежде Ламановой, сообщили РИА Новости в продакшн студии."Наша задача – рассказать о том, что мода в России переживает расцвет прямо сейчас: создание трендов, переосмысление каких-то вещей появились не на ровном месте. У русской моды богатая история, но мы долго смотрели только на запад и потеряли ее из виду. Через линию исторических событий мы хотим рассказать зрителям о лучших модельерах страны, о мастерах мирового уровня", — рассказал РИА Новости генеральный продюсер студии Team Films Теймур Джафарова.Первый сериал будет о кутюрье Надежде Ламановой, которую называют русской Коко Шанель. Она создавала одежду для членов императорской семьи, для самых блистательных женщин империи: Ольги Книппер-Чеховой, Веры Холодной, Тамары Карсавиной. После революции не покинула родину и продолжила работать, став основоположницей советской и российской моды XX века. В 1901 году Константин Станиславский пригласил Надежду Петровну в Московский Художественный театр для создания костюмов к спектаклям "В мечтах" и "Вишневый сад". Позднее Ламанова работала в театре имени Вахтангова, со студией имени Грибоедова, театром имени Станиславского, театром Сатиры. Она также стала одним из первых художников по костюмам в истории советского кино — ее работы зрители видят в фильмах "Поколение победителей", "Цирк", "Александр Невский".Консультант проекта — ведущая телепередачи "Модный приговор" Лилия Рах."Я удивлена, что только сейчас кино обратилось к истории этой потрясающей женщины. Запад очень четко понимает важность рассказывать истории успеха людей из мира моды, — отмечает она. — Сколько фильмов снято о дизайнерах? Какой шлейф за Шанель, Лакруа, Лагерфельдом, Диором, Гальяно? Но ведь Ламанова – та, кто шла впереди и прокладывала дорогу. Первые показы мод, первый конвейер и массовое производство, театральный костюм, и, конечно, много любви, что всегда окружает мир фэшн".По ее словам, для создания такого масштабного и сложного проекта нужны дизайнеры, знатоки моды или историки, которые могут воссоздать три эпохи: монархию, революцию и индустриализацию."И не только костюмы, которые шила Ламанова – например, к балу a la Russe, ставшему символом роскоши и величия царственной фамилии и двора, – но и мир вокруг, повседневную жизнь. Все должно быть восстановлено с ювелирной точностью, включая минимализм начала советской эпохи", — пояснила Лилия Рах.

https://ria.ru/20250323/serialy-2006006175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

коко шанель (габриэль шанель), теймур джафаров, вера холодная, россия, стиль жизни, мода, знаменитости, кино и сериалы