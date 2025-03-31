https://ria.ru/20250331/sb-2008302147.html
Замсекретаря Совбеза рассказал о пресечении деятельности экстремистов
Замсекретаря Совбеза рассказал о пресечении деятельности экстремистов - РИА Новости, 31.03.2025
Замсекретаря Совбеза рассказал о пресечении деятельности экстремистов
Эффективность выявления и пресечения деятельности экстремистов в России выросла, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T03:11:00+03:00
2025-03-31T03:11:00+03:00
2025-03-31T03:14:00+03:00
россия
александр гребенкин
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Эффективность выявления и пресечения деятельности экстремистов в России выросла, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин. В структуре преступлений экстремистского характера в России преобладают уголовные дела за возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства, а также за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, рассказал Гребенкин. За прошлый год признаны экстремистскими и запрещена деятельность восьми организаций, отметил он. Только в 2024 году выявлено 58 преступлений, связанных с финансированием экстремистской деятельности, 211 уголовно наказуемых деяний за пропаганду экстремистской символики, 142 – за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, рассказал Гребенкин. "Следует также отметить, что большая часть преступлений экстремистской направленности относится к так называемым латентным, то есть скрытым. Для их выявления и доказывания требуется проведение большой оперативно-розыскной и следственной работы с тем, чтобы тайное стало явным. И в этом плане результаты деятельности правоохранительных органов свидетельствуют о возросшей эффективности их деятельности по изобличению экстремистов", - подчеркнул Гребенкин.
https://ria.ru/20250327/sovbez-2007775955.html
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россия, александр гребенкин
Россия, Александр Гребенкин
Замсекретаря Совбеза рассказал о пресечении деятельности экстремистов
Замсекретаря Гребенкин: деятельность экстремистов стали пресекать эффективнее
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Эффективность выявления и пресечения деятельности экстремистов в России выросла, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.
В структуре преступлений экстремистского характера в России
преобладают уголовные дела за возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства, а также за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, рассказал Гребенкин
. За прошлый год признаны экстремистскими и запрещена деятельность восьми организаций, отметил он.
Только в 2024 году выявлено 58 преступлений, связанных с финансированием экстремистской деятельности, 211 уголовно наказуемых деяний за пропаганду экстремистской символики, 142 – за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, рассказал Гребенкин.
"Следует также отметить, что большая часть преступлений экстремистской направленности относится к так называемым латентным, то есть скрытым. Для их выявления и доказывания требуется проведение большой оперативно-розыскной и следственной работы с тем, чтобы тайное стало явным. И в этом плане результаты деятельности правоохранительных органов свидетельствуют о возросшей эффективности их деятельности по изобличению экстремистов", - подчеркнул Гребенкин.