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Российский рынок акций опустился ниже 3000 пунктов - РИА Новости, 31.03.2025
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07:14 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/rynok-2008311723.html
Российский рынок акций опустился ниже 3000 пунктов
Российский рынок акций опустился ниже 3000 пунктов - РИА Новости, 31.03.2025
Российский рынок акций опустился ниже 3000 пунктов
Российский рынок акций ощутимо снижается в начале последней утренней сессии квартала, обновляя минимумы с начала февраля и оказавшись ниже 3000 пунктов по... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T07:14:00+03:00
2025-03-31T07:14:00+03:00
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российский рынок акций ощутимо снижается в начале последней утренней сессии квартала, обновляя минимумы с начала февраля и оказавшись ниже 3000 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.07 мск падает на 2,35%, до 2954,37 пункта. А минутами ранее индекс опускался до 2920,17 пункта - минимума с 5 февраля. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
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экономика, московская биржа
Экономика, Московская биржа
Российский рынок акций опустился ниже 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов впервые с 5 февраля

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛоготип Московской биржи
Логотип Московской биржи - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российский рынок акций ощутимо снижается в начале последней утренней сессии квартала, обновляя минимумы с начала февраля и оказавшись ниже 3000 пунктов по основному индексу, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.07 мск падает на 2,35%, до 2954,37 пункта. А минутами ранее индекс опускался до 2920,17 пункта - минимума с 5 февраля.
Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Индекс Мосбиржи упал ниже 2800 пунктов
19 августа 2024, 12:57
 
ЭкономикаМосковская биржа
 
 
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