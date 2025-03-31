Экспорт рыбы из России в ЕС будет только снижаться, заявили в ВАРПЭ
ВАРПЭ: экспорт рыбы из России в Европу будет только снижаться
Рыбаки обрабатывают улов рыбы. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Европа страдает от дефицита рыбы: объем поставок трески уменьшается, минтай становится дороже, однако экспорт из России будет только снижаться, рассказал в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"У них дефицит, и представители бизнеса рыбоперерабатывающего очень этим удручены. Объем поставок трески уменьшается, минтай становится дороже. Мы, например, в прошлом году продавали в Европу филе минтая по 3,1 тысячи долларов за тонну, а сейчас американцы перекрыли нам дорогу и продают за 3,8 тысячи долларов, то есть с наценкой 25%. Покупают, но в ближайшие годы торможение экспорта в Европу будет только усиливаться, что будет дальше - не хочу загадывать", - сообщил он, комментируя закупки российской рыбы Европой.
Он сообщил, что у России был очень высокий уровень экспорта в 2021 году - 6,2 миллиарда долларов - когда закончилась пандемия, возник отложенный взрывной спрос в Китае, произошел огромный скачок нашего экспорта. После, в 2024 году, уровень немного снизился, до 5,2 миллиарда долларов. "Если сравнивать с трендом, который формировался на протяжении предыдущих десяти лет, мы в приемлемых рамках работаем", - добавил президент ассоциации.
По его словам, есть определенное торможение экспорта на европейском направлении, которое будет усиливаться, а объем продаж на этом направлении будет снижаться. Сейчас происходит перенацеливание экспортных потоков с тех рынков, на которые продукция поступала предыдущие 15 лет, на другие рынки.
Зверев заверил, что "никакой драматической ситуации" с экспортом российской рыбопродукции в минувшем году, в этом году и в перспективе до 2030 года ассоциация не видит.