https://ria.ru/20250331/ryba-2008308743.html

Экспорт рыбы из России в ЕС будет только снижаться, заявили в ВАРПЭ

Экспорт рыбы из России в ЕС будет только снижаться, заявили в ВАРПЭ - РИА Новости, 31.03.2025

Экспорт рыбы из России в ЕС будет только снижаться, заявили в ВАРПЭ

Европа страдает от дефицита рыбы: объем поставок трески уменьшается, минтай становится дороже, однако экспорт из России будет только снижаться, рассказал в... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T05:36:00+03:00

2025-03-31T05:36:00+03:00

2025-03-31T05:36:00+03:00

экономика

европа

россия

китай

герман зверев

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97043/24/970432407_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_d57bac5811fccb5452a36a9196189ef4.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Европа страдает от дефицита рыбы: объем поставок трески уменьшается, минтай становится дороже, однако экспорт из России будет только снижаться, рассказал в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. "У них дефицит, и представители бизнеса рыбоперерабатывающего очень этим удручены. Объем поставок трески уменьшается, минтай становится дороже. Мы, например, в прошлом году продавали в Европу филе минтая по 3,1 тысячи долларов за тонну, а сейчас американцы перекрыли нам дорогу и продают за 3,8 тысячи долларов, то есть с наценкой 25%. Покупают, но в ближайшие годы торможение экспорта в Европу будет только усиливаться, что будет дальше - не хочу загадывать", - сообщил он, комментируя закупки российской рыбы Европой. Он сообщил, что у России был очень высокий уровень экспорта в 2021 году - 6,2 миллиарда долларов - когда закончилась пандемия, возник отложенный взрывной спрос в Китае, произошел огромный скачок нашего экспорта. После, в 2024 году, уровень немного снизился, до 5,2 миллиарда долларов. "Если сравнивать с трендом, который формировался на протяжении предыдущих десяти лет, мы в приемлемых рамках работаем", - добавил президент ассоциации. По его словам, есть определенное торможение экспорта на европейском направлении, которое будет усиливаться, а объем продаж на этом направлении будет снижаться. Сейчас происходит перенацеливание экспортных потоков с тех рынков, на которые продукция поступала предыдущие 15 лет, на другие рынки. Зверев заверил, что "никакой драматической ситуации" с экспортом российской рыбопродукции в минувшем году, в этом году и в перспективе до 2030 года ассоциация не видит.

https://ria.ru/20250331/ryba-2008304731.html

https://ria.ru/20250330/losos-2008229542.html

европа

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, европа, россия, китай, герман зверев, евросоюз