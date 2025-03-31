https://ria.ru/20250331/ryba-2008304731.html
ВАРПЭ объяснила, почему дешевая рыба является мифом
ВАРПЭ объяснила, почему дешевая рыба является мифом - РИА Новости, 31.03.2025
ВАРПЭ объяснила, почему дешевая рыба является мифом
Идеология "дешевой" рыбы, существовавшая в Советском Союзе, была связана с многомиллиардными дотациями, благодаря которым производители получали частичную... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T04:19:00+03:00
2025-03-31T04:19:00+03:00
2025-03-31T04:19:00+03:00
экономика
герман зверев
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Идеология "дешевой" рыбы, существовавшая в Советском Союзе, была связана с многомиллиардными дотациями, благодаря которым производители получали частичную компенсацию себестоимости продукции, рассказал в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. "Идеология "дешевой рыбы" — это уникальное экономическое явление, которое существовало только в Советском Союзе, только в короткий промежуток времени, и было основано на многомиллиардных дотациях: производителям компенсировалась часть себестоимости продукции. Например, банка горбуши в магазине стоила 97 копеек при себестоимости 1 рубль 60 копеек", - сказал Зверев. Он объяснил, что нельзя сравнивать стоимость производства курицы и добычи рыбы. Это связано в том числе с тем, что места выращивания цыплят расположены в 400-1000 километрах от мест реализации или потребления, а рыба от океана до стола проходит расстояние в несколько тысяч километров. "Издержки на выращивание одного килограмма курицы в компактных, а иногда и в скученных условиях, кратно ниже, чем добыча одного килограмма минтая в нескольких сотнях миль от порта выгрузки, который к тому же расположен в 9000 километров от основных рынков потребления", - добавил глава ВАРПЭ.
https://ria.ru/20250330/losos-2008229542.html
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экономика, герман зверев
ВАРПЭ объяснила, почему дешевая рыба является мифом
Глава ВАРПЭ Зверев: идеология дешевой рыбы была связана с дотациями
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Идеология "дешевой" рыбы, существовавшая в Советском Союзе, была связана с многомиллиардными дотациями, благодаря которым производители получали частичную компенсацию себестоимости продукции, рассказал в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"Идеология "дешевой рыбы" — это уникальное экономическое явление, которое существовало только в Советском Союзе, только в короткий промежуток времени, и было основано на многомиллиардных дотациях: производителям компенсировалась часть себестоимости продукции. Например, банка горбуши в магазине стоила 97 копеек при себестоимости 1 рубль 60 копеек", - сказал Зверев
.
Он объяснил, что нельзя сравнивать стоимость производства курицы и добычи рыбы. Это связано в том числе с тем, что места выращивания цыплят расположены в 400-1000 километрах от мест реализации или потребления, а рыба от океана до стола проходит расстояние в несколько тысяч километров.
"Издержки на выращивание одного килограмма курицы в компактных, а иногда и в скученных условиях, кратно ниже, чем добыча одного килограмма минтая в нескольких сотнях миль от порта выгрузки, который к тому же расположен в 9000 километров от основных рынков потребления", - добавил глава ВАРПЭ.