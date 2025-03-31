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Мосгорсуд ужесточил приговор вору, обокравшему квартиру актрисы Рутберг - РИА Новости, 31.03.2025
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15:35 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/rutberg-2008428623.html
Мосгорсуд ужесточил приговор вору, обокравшему квартиру актрисы Рутберг
Мосгорсуд ужесточил приговор вору, обокравшему квартиру актрисы Рутберг - РИА Новости, 31.03.2025
Мосгорсуд ужесточил приговор вору, обокравшему квартиру актрисы Рутберг
Мосгорсуд увеличил срок лишения свободы с двух до 3,5 лет колонии Уктаму Саламову, обокравшему квартиру актрисы Юлии Рутберг, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T15:35:00+03:00
2025-03-31T15:35:00+03:00
происшествия
москва
юлия рутберг
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Мосгорсуд увеличил срок лишения свободы с двух до 3,5 лет колонии Уктаму Саламову, обокравшему квартиру актрисы Юлии Рутберг, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд апелляционной инстанции изменил ранее назначенное Саламову У. Т. наказание с 2 лет лишения свободы до 3 лет 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказал собеседник агентства. В инстанции уточнили, что в остальной части приговор оставлен без изменения, апелляционное представление государственного обвинителя удовлетворено частично. Хамовнический суд Москвы в ноябре прошлого года назначил Саламову два года лишения свободы, частично удовлетворив иск в пользу Рутберг на сумму более 1,7 миллиона рублей. Фигуранта арестовали в сентябре 2023 года за кражу порядка 2,5 миллиона рублей из квартиры Рутберг.
https://realty.ria.ru/20250319/leonov-2005749436.html
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происшествия, москва, юлия рутберг, московский городской суд
Происшествия, Москва, Юлия Рутберг, Московский городской суд
Мосгорсуд ужесточил приговор вору, обокравшему квартиру актрисы Рутберг

Мосгорсуд увеличил срок Саламову, обокравшему квартиру актрисы Юлии Рутберг

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктриса Юлия Рутберг
Актриса Юлия Рутберг - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Актриса Юлия Рутберг. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Мосгорсуд увеличил срок лишения свободы с двух до 3,5 лет колонии Уктаму Саламову, обокравшему квартиру актрисы Юлии Рутберг, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Суд апелляционной инстанции изменил ранее назначенное Саламову У. Т. наказание с 2 лет лишения свободы до 3 лет 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.
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В инстанции уточнили, что в остальной части приговор оставлен без изменения, апелляционное представление государственного обвинителя удовлетворено частично.
Хамовнический суд Москвы в ноябре прошлого года назначил Саламову два года лишения свободы, частично удовлетворив иск в пользу Рутберг на сумму более 1,7 миллиона рублей.
Фигуранта арестовали в сентябре 2023 года за кражу порядка 2,5 миллиона рублей из квартиры Рутберг.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Источник: мошенники с апреля по август уговаривали Долину перевести деньги
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ПроисшествияМоскваЮлия РутбергМосковский городской суд
 
 
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