https://ria.ru/20250331/rusofobiya-2008303496.html

В Совбезе заявили, что недружественные страны пытаются сеять русофобию

В Совбезе заявили, что недружественные страны пытаются сеять русофобию - РИА Новости, 31.03.2025

В Совбезе заявили, что недружественные страны пытаются сеять русофобию

Недружественные страны активизировали попытки насаждать чуждые для России западные идеалы, продвигать идеологию насилия и русофобии, культивировать... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T03:54:00+03:00

2025-03-31T03:54:00+03:00

2025-03-31T03:59:00+03:00

россия

александр гребенкин

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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Недружественные страны активизировали попытки насаждать чуждые для России западные идеалы, продвигать идеологию насилия и русофобии, культивировать сепаратистские настроения, в том числе среди молодежи, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин. По его словам, сохраняется опасность радикализации определенной части российской молодежи, а также граждан РФ среднего возраста. "Если обращаться к сухой статистике, то в 2024 году из 1387 лиц, совершивших преступления экстремистской направленности, более трети из них (472 человека) составляют молодые люди от 14 до 29 лет, в том числе 97 несовершеннолетних от 14 до 17 лет (их число увеличилось почти вдвое). За совершение таких противоправных деяний осуждено 55 подростков", - сказал Гребенкин. В этом контексте он отметил "активизацию попыток недружественных государств по насаждению чуждых для российского общества западных идеалов и ценностей, продвижению идеологии насилия и русофобии, культивированию сепаратистских настроений, прежде всего в молодежной среде". "Ими ведется активный поиск и использование в деструктивных целях противоречий между различными слоями населения, наличие материального и культурного дисбаланса в российских регионах, возможных случаев недовольства отдельных социальных групп", - сказал Гребенкин.

https://ria.ru/20250331/sovbez-2008302576.html

https://ria.ru/20250331/sb-2008302147.html

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россия, александр гребенкин