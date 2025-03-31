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В Совбезе заявили, что недружественные страны пытаются сеять русофобию - РИА Новости, 31.03.2025
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03:54 31.03.2025 (обновлено: 03:59 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/rusofobiya-2008303496.html
В Совбезе заявили, что недружественные страны пытаются сеять русофобию
В Совбезе заявили, что недружественные страны пытаются сеять русофобию - РИА Новости, 31.03.2025
В Совбезе заявили, что недружественные страны пытаются сеять русофобию
Недружественные страны активизировали попытки насаждать чуждые для России западные идеалы, продвигать идеологию насилия и русофобии, культивировать... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T03:54:00+03:00
2025-03-31T03:59:00+03:00
россия
александр гребенкин
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Недружественные страны активизировали попытки насаждать чуждые для России западные идеалы, продвигать идеологию насилия и русофобии, культивировать сепаратистские настроения, в том числе среди молодежи, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин. По его словам, сохраняется опасность радикализации определенной части российской молодежи, а также граждан РФ среднего возраста. "Если обращаться к сухой статистике, то в 2024 году из 1387 лиц, совершивших преступления экстремистской направленности, более трети из них (472 человека) составляют молодые люди от 14 до 29 лет, в том числе 97 несовершеннолетних от 14 до 17 лет (их число увеличилось почти вдвое). За совершение таких противоправных деяний осуждено 55 подростков", - сказал Гребенкин. В этом контексте он отметил "активизацию попыток недружественных государств по насаждению чуждых для российского общества западных идеалов и ценностей, продвижению идеологии насилия и русофобии, культивированию сепаратистских настроений, прежде всего в молодежной среде". "Ими ведется активный поиск и использование в деструктивных целях противоречий между различными слоями населения, наличие материального и культурного дисбаланса в российских регионах, возможных случаев недовольства отдельных социальных групп", - сказал Гребенкин.
https://ria.ru/20250331/sovbez-2008302576.html
https://ria.ru/20250331/sb-2008302147.html
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россия, александр гребенкин
Россия, Александр Гребенкин
В Совбезе заявили, что недружественные страны пытаются сеять русофобию

Гребенкин: недружественные страны пытаются сеять русофобию в обществе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Недружественные страны активизировали попытки насаждать чуждые для России западные идеалы, продвигать идеологию насилия и русофобии, культивировать сепаратистские настроения, в том числе среди молодежи, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.
По его словам, сохраняется опасность радикализации определенной части российской молодежи, а также граждан РФ среднего возраста.
Сотрудник Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
В Совбезе заявили о росте числа преступлений экстремистской направленности
03:24
"Если обращаться к сухой статистике, то в 2024 году из 1387 лиц, совершивших преступления экстремистской направленности, более трети из них (472 человека) составляют молодые люди от 14 до 29 лет, в том числе 97 несовершеннолетних от 14 до 17 лет (их число увеличилось почти вдвое). За совершение таких противоправных деяний осуждено 55 подростков", - сказал Гребенкин.
В этом контексте он отметил "активизацию попыток недружественных государств по насаждению чуждых для российского общества западных идеалов и ценностей, продвижению идеологии насилия и русофобии, культивированию сепаратистских настроений, прежде всего в молодежной среде". "Ими ведется активный поиск и использование в деструктивных целях противоречий между различными слоями населения, наличие материального и культурного дисбаланса в российских регионах, возможных случаев недовольства отдельных социальных групп", - сказал Гребенкин.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Замсекретаря Совбеза рассказал о пресечении деятельности экстремистов
03:11
 
РоссияАлександр Гребенкин
 
 
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