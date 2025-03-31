В пермском руднике погибли двое рабочих "Уралкалий-Ремонт"
Губернатор Махонин: двое работников "Уралкалий-Ремонт" погибли в руднике БКПРУ-4
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 31 мар - РИА Новости. Двое работников компании "Уралкалий-Ремонт" погибли во время работ в руднике БКПРУ-4 в Пермском крае, сообщил глава региона Дмитрий Махонин в Telegram-канале.
"В калийной шахте Березников в ходе проведения ремонтных работ в руднике БКПРУ-4 были смертельно травмированы два работника компании "Уралкалий-Ремонт", - написал Махонин.
Он уточнил, что создана комиссия для расследования причин несчастного случая. Также губернатор выразил соболезнования семьям погибших.
В СУСК по региону сообщили о том, что следователи начали проверку после гибели двоих горняков в шахте в пермских Березниках.
"По факту гибели рабочих в шахте проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, смертельные травмы в шахте получили два крепильщика 2001 и 1963 годов рождения.
В ЧП в березниковском руднике разбирается и краевая прокуратура. Ведомство проконтролирует результат проверки соблюдения организацией требований промышленной безопасности при производстве работ на опасных объектах, а также правил охраны и условий труда сотрудников.