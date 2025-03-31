https://ria.ru/20250331/rudnik-2008512200.html

В пермском руднике погибли двое рабочих "Уралкалий-Ремонт"

В пермском руднике погибли двое рабочих "Уралкалий-Ремонт" - РИА Новости, 31.03.2025

В пермском руднике погибли двое рабочих "Уралкалий-Ремонт"

Двое работников компании "Уралкалий-Ремонт" погибли во время работ в руднике БКПРУ-4 в Пермском крае, сообщил глава региона Дмитрий Махонин в Telegram-канале. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T21:19:00+03:00

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2025-03-31T21:19:00+03:00

происшествия

пермский край

дмитрий махонин

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ПЕРМЬ, 31 мар - РИА Новости. Двое работников компании "Уралкалий-Ремонт" погибли во время работ в руднике БКПРУ-4 в Пермском крае, сообщил глава региона Дмитрий Махонин в Telegram-канале. "В калийной шахте Березников в ходе проведения ремонтных работ в руднике БКПРУ-4 были смертельно травмированы два работника компании "Уралкалий-Ремонт", - написал Махонин. Он уточнил, что создана комиссия для расследования причин несчастного случая. Также губернатор выразил соболезнования семьям погибших. В СУСК по региону сообщили о том, что следователи начали проверку после гибели двоих горняков в шахте в пермских Березниках. "По факту гибели рабочих в шахте проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении. По данным ведомства, смертельные травмы в шахте получили два крепильщика 2001 и 1963 годов рождения. В ЧП в березниковском руднике разбирается и краевая прокуратура. Ведомство проконтролирует результат проверки соблюдения организацией требований промышленной безопасности при производстве работ на опасных объектах, а также правил охраны и условий труда сотрудников.

https://ria.ru/20250331/podzhog-2008410770.html

https://ria.ru/20250327/lavina-2007677952.html

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происшествия, пермский край, дмитрий махонин, россия