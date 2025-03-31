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В пермском руднике погибли двое рабочих "Уралкалий-Ремонт" - РИА Новости, 31.03.2025
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21:19 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/rudnik-2008512200.html
В пермском руднике погибли двое рабочих "Уралкалий-Ремонт"
В пермском руднике погибли двое рабочих "Уралкалий-Ремонт" - РИА Новости, 31.03.2025
В пермском руднике погибли двое рабочих "Уралкалий-Ремонт"
Двое работников компании "Уралкалий-Ремонт" погибли во время работ в руднике БКПРУ-4 в Пермском крае, сообщил глава региона Дмитрий Махонин в Telegram-канале. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T21:19:00+03:00
2025-03-31T21:19:00+03:00
происшествия
пермский край
дмитрий махонин
россия
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ПЕРМЬ, 31 мар - РИА Новости. Двое работников компании "Уралкалий-Ремонт" погибли во время работ в руднике БКПРУ-4 в Пермском крае, сообщил глава региона Дмитрий Махонин в Telegram-канале. "В калийной шахте Березников в ходе проведения ремонтных работ в руднике БКПРУ-4 были смертельно травмированы два работника компании "Уралкалий-Ремонт", - написал Махонин. Он уточнил, что создана комиссия для расследования причин несчастного случая. Также губернатор выразил соболезнования семьям погибших. В СУСК по региону сообщили о том, что следователи начали проверку после гибели двоих горняков в шахте в пермских Березниках. "По факту гибели рабочих в шахте проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении. По данным ведомства, смертельные травмы в шахте получили два крепильщика 2001 и 1963 годов рождения. В ЧП в березниковском руднике разбирается и краевая прокуратура. Ведомство проконтролирует результат проверки соблюдения организацией требований промышленной безопасности при производстве работ на опасных объектах, а также правил охраны и условий труда сотрудников.
https://ria.ru/20250331/podzhog-2008410770.html
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происшествия, пермский край, дмитрий махонин, россия
Происшествия, Пермский край, Дмитрий Махонин, Россия
В пермском руднике погибли двое рабочих "Уралкалий-Ремонт"

Губернатор Махонин: двое работников "Уралкалий-Ремонт" погибли в руднике БКПРУ-4

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 31 мар - РИА Новости. Двое работников компании "Уралкалий-Ремонт" погибли во время работ в руднике БКПРУ-4 в Пермском крае, сообщил глава региона Дмитрий Махонин в Telegram-канале.
"В калийной шахте Березников в ходе проведения ремонтных работ в руднике БКПРУ-4 были смертельно травмированы два работника компании "Уралкалий-Ремонт", - написал Махонин.
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Он уточнил, что создана комиссия для расследования причин несчастного случая. Также губернатор выразил соболезнования семьям погибших.
В СУСК по региону сообщили о том, что следователи начали проверку после гибели двоих горняков в шахте в пермских Березниках.
"По факту гибели рабочих в шахте проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, смертельные травмы в шахте получили два крепильщика 2001 и 1963 годов рождения.
В ЧП в березниковском руднике разбирается и краевая прокуратура. Ведомство проконтролирует результат проверки соблюдения организацией требований промышленной безопасности при производстве работ на опасных объектах, а также правил охраны и условий труда сотрудников.
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