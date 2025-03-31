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Росстандарт впервые утвердил ГОСТ для работы торговых автоматов - РИА Новости, 31.03.2025
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12:27 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/rosstandart-2008371362.html
Росстандарт впервые утвердил ГОСТ для работы торговых автоматов
Росстандарт впервые утвердил ГОСТ для работы торговых автоматов - РИА Новости, 31.03.2025
Росстандарт впервые утвердил ГОСТ для работы торговых автоматов
Росстандарт впервые утвердил ГОСТ по продаже товаров и оказанию услуг с использованием автоматов, он начнет действовать с 1 сентября 2025 года, рассказали РИА... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T12:27:00+03:00
2025-03-31T12:27:00+03:00
экономика
технологии
антон шалаев
максим протасов
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
роскачество
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Росстандарт впервые утвердил ГОСТ по продаже товаров и оказанию услуг с использованием автоматов, он начнет действовать с 1 сентября 2025 года, рассказали РИА Новости в ведомстве. "Росстандарт утвердил новый национальный стандарт ГОСТ... "Автоматизированный сервис. Продажа товаров и оказание услуг с использованием автоматов. Общие требования", который впервые устанавливает общие требования к продаже и реализации товаров и оказанию услуг с использованием автоматов", - рассказали в Росстандарте. Там отметили, что торговля с использованием автоматизированных сервисов предусматривает большое разнообразие видов и форм торгового оборудования, используемого для продажи товаров или оказания услуг, включая торговые автоматы по приготовлению и продаже напитков, торговые автоматы по продаже штучной пищевой продукции и непродовольственных товаров, автоматические массажные кресла. "ГОСТ регламентирует общие характеристики к автоматизированной торговле и сервису, а также сопутствующих процессов. Стандарт упорядочивает общие требования, устанавливает термины и определения для формирования единой сферы автоматизированного сервиса", - уточнил руководитель Росстандарта Антон Шалаев. Так, стандарт включает в себя классификацию и характеристики видов и типов автоматов, условия и способы оказания услуг автоматизированного сервиса, информационное обеспечение услуг, требования безопасности, а также требования к размещению автоматов и к операторам автоматов и другие. "Стандарт разработан Роскачеством совместно с Союзом Операторов Торговых Автоматов и Ассоциацией производителей питьевой воды в розлив в рамках деятельности профильного технического комитета по стандартизации ТК 347 "Услуги торговли" (ТК 347) и вводится в действие с 1 сентября 2025 года", - отмечается в материалах. "Автоматизированный сервис - это не только реализация товаров и услуг через торговые автоматы, это целая философия современного предпринимательства, где технологии встречаются с удобством, а автоматизация становится ключом к новым возможностям. В нашем современном мире вендинг предлагает идеальное решение: быструю, удобную и эффективную покупку без лишних посредников", - подчеркнул руководитель Роскачества Максим Протасов.
https://ria.ru/20240902/forma-1969953790.html
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экономика, технологии, антон шалаев, максим протасов, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), роскачество
Экономика, Технологии, Антон Шалаев, Максим Протасов, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Роскачество
Росстандарт впервые утвердил ГОСТ для работы торговых автоматов

Росстандарт утвердил ГОСТ по продаже и оказанию услуг с использованием автоматов

© Fotolia / Syda ProductionsВендинговый автомат
Вендинговый автомат - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Fotolia / Syda Productions
Вендинговый автомат. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Росстандарт впервые утвердил ГОСТ по продаже товаров и оказанию услуг с использованием автоматов, он начнет действовать с 1 сентября 2025 года, рассказали РИА Новости в ведомстве.
"Росстандарт утвердил новый национальный стандарт ГОСТ... "Автоматизированный сервис. Продажа товаров и оказание услуг с использованием автоматов. Общие требования", который впервые устанавливает общие требования к продаже и реализации товаров и оказанию услуг с использованием автоматов", - рассказали в Росстандарте.
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Там отметили, что торговля с использованием автоматизированных сервисов предусматривает большое разнообразие видов и форм торгового оборудования, используемого для продажи товаров или оказания услуг, включая торговые автоматы по приготовлению и продаже напитков, торговые автоматы по продаже штучной пищевой продукции и непродовольственных товаров, автоматические массажные кресла.
"ГОСТ регламентирует общие характеристики к автоматизированной торговле и сервису, а также сопутствующих процессов. Стандарт упорядочивает общие требования, устанавливает термины и определения для формирования единой сферы автоматизированного сервиса", - уточнил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.
Так, стандарт включает в себя классификацию и характеристики видов и типов автоматов, условия и способы оказания услуг автоматизированного сервиса, информационное обеспечение услуг, требования безопасности, а также требования к размещению автоматов и к операторам автоматов и другие.
"Стандарт разработан Роскачеством совместно с Союзом Операторов Торговых Автоматов и Ассоциацией производителей питьевой воды в розлив в рамках деятельности профильного технического комитета по стандартизации ТК 347 "Услуги торговли" (ТК 347) и вводится в действие с 1 сентября 2025 года", - отмечается в материалах.
"Автоматизированный сервис - это не только реализация товаров и услуг через торговые автоматы, это целая философия современного предпринимательства, где технологии встречаются с удобством, а автоматизация становится ключом к новым возможностям. В нашем современном мире вендинг предлагает идеальное решение: быструю, удобную и эффективную покупку без лишних посредников", - подчеркнул руководитель Роскачества Максим Протасов.
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ЭкономикаТехнологииАнтон ШалаевМаксим ПротасовФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Роскачество
 
 
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