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Россия ответит на объявление Молдавией трех дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 31.03.2025
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16:26 31.03.2025 (обновлено: 17:04 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/rossija-2008445640.html
Россия ответит на объявление Молдавией трех дипломатов персонами нон грата
Россия ответит на объявление Молдавией трех дипломатов персонами нон грата - РИА Новости, 31.03.2025
Россия ответит на объявление Молдавией трех дипломатов персонами нон грата
Москва ответит на объявление Молдавией трех сотрудников российского посольства персонами нон грата, сообщили РИА Новости в МИД. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T16:26:00+03:00
2025-03-31T17:04:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Москва ответит на объявление Молдавией трех сотрудников российского посольства персонами нон грата, сообщили РИА Новости в МИД. "Россия даст соответствующий ответ", — сказали в ведомстве. Сегодня молдавский МИД объявил трех российских дипломатов персонами нон грата, они должны покинуть республику. Кишинев утверждает, что располагает доказательствами их деятельности, противоречащей дипломатическому статусу. По словам посла Олега Озерова, среди высылаемых сотрудников оказался сопредседатель Объединенной контрольной комиссии, которая занимается урегулированием приднестровского конфликта.Как заявил глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ, российское посольство якобы помогло депутату парламента от блока "Победа" Александру Нестеровскому скрыться от правосудия. По его словам, Нестеровскому за день до оглашения приговора позволили попасть на территорию дипмиссии, а на следующий день на машине с дипломатическими номерами вывезли в Приднестровье. Посольство назвало эти инсинуации голословными и неприемлемыми.Кишиневский суд 19 марта заочно приговорил Нестеровского к 12 годам лишения свободы. Его признали виновным в "пассивной коррупции" и в "принятии финансирования для политической партии от организованной преступной группы". Как сообщил адвокат Анатолий Пител, президент Владимир Путин предоставил Нестеровскому российское гражданство, поскольку тот подвергается политическому преследованию.В августе 2023 года Кишинев выслал 45 сотрудников посольства России. В ответ на это в Москва запретила въезд 18 депутатам парламента Молдавии. Еще несколько сотрудников посольства были вынуждены покинуть республику в 2024 году.
https://ria.ru/20250331/posolstvo-2008432542.html
https://ria.ru/20250322/nesterovskij-2006669708.html
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россия, молдавия, москва, в мире
Россия, Молдавия, Москва, В мире
Россия ответит на объявление Молдавией трех дипломатов персонами нон грата

МИД: РФ ответит на объявление Молдавией трех дипломатов персонами нон грата

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел в Москве
Здание министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание министерства иностранных дел в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Москва ответит на объявление Молдавией трех сотрудников российского посольства персонами нон грата, сообщили РИА Новости в МИД.
"Россия даст соответствующий ответ", — сказали в ведомстве.
Посольство России в Молдавии - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Посольство России призвало Молдавию вернуться к прагматичному диалогу
Вчера, 15:48
Сегодня молдавский МИД объявил трех российских дипломатов персонами нон грата, они должны покинуть республику. Кишинев утверждает, что располагает доказательствами их деятельности, противоречащей дипломатическому статусу.
По словам посла Олега Озерова, среди высылаемых сотрудников оказался сопредседатель Объединенной контрольной комиссии, которая занимается урегулированием приднестровского конфликта.
Как заявил глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ, российское посольство якобы помогло депутату парламента от блока "Победа" Александру Нестеровскому скрыться от правосудия. По его словам, Нестеровскому за день до оглашения приговора позволили попасть на территорию дипмиссии, а на следующий день на машине с дипломатическими номерами вывезли в Приднестровье. Посольство назвало эти инсинуации голословными и неприемлемыми.
Кишиневский суд 19 марта заочно приговорил Нестеровского к 12 годам лишения свободы. Его признали виновным в "пассивной коррупции" и в "принятии финансирования для политической партии от организованной преступной группы". Как сообщил адвокат Анатолий Пител, президент Владимир Путин предоставил Нестеровскому российское гражданство, поскольку тот подвергается политическому преследованию.
В августе 2023 года Кишинев выслал 45 сотрудников посольства России. В ответ на это в Москва запретила въезд 18 депутатам парламента Молдавии. Еще несколько сотрудников посольства были вынуждены покинуть республику в 2024 году.
Александр Нестеровский - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
МВД Молдавии не нашло Нестеровского ни в Румынии, ни на Украине
22 марта, 15:49
 
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