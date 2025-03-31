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Россия продолжает работу с США по выстраиванию отношений, заявил Песков - РИА Новости, 31.03.2025
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13:29 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/rossija-2008386422.html
Россия продолжает работу с США по выстраиванию отношений, заявил Песков
Россия продолжает работу с США по выстраиванию отношений, заявил Песков - РИА Новости, 31.03.2025
Россия продолжает работу с США по выстраиванию отношений, заявил Песков
РФ продолжает работу с США по выстраиванию двусторонних отношений, которым был нанесен ущерб во время предыдущей администрации США, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:29:00+03:00
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сша
россия
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дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. РФ продолжает работу с США по выстраиванию двусторонних отношений, которым был нанесен ущерб во время предыдущей администрации США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Телеканал NBC News со ссылкой на главу Белого дома 30 марта сообщил, что президент США Дональд Трамп рассчитывает вскоре провести новый разговор с российским лидером Владимиром Путиным. "Мы продолжаем работу с американской стороной в первую очередь по выстраиванию наших двусторонних отношений, коим был нанесен огромный ущерб во время предыдущей администрации", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Трампа о возможном телефонном разговоре с Путиным.
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
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сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин, политика
США, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Путин, Политика
Россия продолжает работу с США по выстраиванию отношений, заявил Песков

Песков: Россия продолжает работу с США по выстраиванию двусторонних отношений

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. РФ продолжает работу с США по выстраиванию двусторонних отношений, которым был нанесен ущерб во время предыдущей администрации США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Телеканал NBC News со ссылкой на главу Белого дома 30 марта сообщил, что президент США Дональд Трамп рассчитывает вскоре провести новый разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
"Мы продолжаем работу с американской стороной в первую очередь по выстраиванию наших двусторонних отношений, коим был нанесен огромный ущерб во время предыдущей администрации", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Трампа о возможном телефонном разговоре с Путиным.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин и Трамп запустили российско-американские горки
19 марта, 11:58
 
СШАРоссияДмитрий ПесковДональд ТрампВладимир ПутинПолитика
 
 
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