https://ria.ru/20250331/rossija-2008386259.html
Россия и США работают над реализацией идей по Украине, заявил Кремль
Россия и США работают над реализацией идей по Украине, заявил Кремль - РИА Новости, 31.03.2025
Россия и США работают над реализацией идей по Украине, заявил Кремль
РФ и США работают над реализацией идей, связанных с украинским урегулированием, но конкретики пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:28:00+03:00
2025-03-31T13:28:00+03:00
2025-03-31T13:28:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. РФ и США работают над реализацией идей, связанных с украинским урегулированием, но конкретики пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Телеканал NBC News со ссылкой на главу Белого дома 30 марта сообщил, что президент США Дональд Трамп рассчитывает вскоре провести новый разговор с российским лидером Владимиром Путиным. "Также мы работаем над реализацией некоторых идей, связанных с украинским урегулированием. Работа эта ведется. Пока какой-то конкретики, о которой мы могли бы и должны были бы вам сообщить, нет. Это процесс все-таки растянутый по времени, связанный, наверное, со сложностью субстанции", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Трампа о возможном телефонном разговоре с Путиным.
https://ria.ru/20250331/peskov-2008385402.html
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россия, сша, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире
Россия и США работают над реализацией идей по Украине, заявил Кремль
Песков: Россия и США работают над реализацией идей по украинскому урегулированию