https://ria.ru/20250331/rossija-2008385231.html

Кремль: Россия и США не подписывали документов о проектах по металлам

Кремль: Россия и США не подписывали документов о проектах по металлам - РИА Новости, 31.03.2025

Кремль: Россия и США не подписывали документов о проектах по металлам

Россия и США не подписывали документов о совместных проектах по редкоземельным металлам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.03.2025

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия и США не подписывали документов о совместных проектах по редкоземельным металлам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, никаких документов не подписано. Вы знаете, что санкции продолжают действовать, действуют ограничения для американских компаний", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, подписывали ли РФ и США документы, касающиеся совместных проектов по добыче редкоземельных металлов.

https://ria.ru/20250331/kreml-2008384472.html

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