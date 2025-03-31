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Кремль: Россия и США не подписывали документов о проектах по металлам - РИА Новости, 31.03.2025
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13:24 31.03.2025 (обновлено: 13:25 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/rossija-2008385231.html
Кремль: Россия и США не подписывали документов о проектах по металлам
Кремль: Россия и США не подписывали документов о проектах по металлам - РИА Новости, 31.03.2025
Кремль: Россия и США не подписывали документов о проектах по металлам
Россия и США не подписывали документов о совместных проектах по редкоземельным металлам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.03.2025
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия и США не подписывали документов о совместных проектах по редкоземельным металлам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, никаких документов не подписано. Вы знаете, что санкции продолжают действовать, действуют ограничения для американских компаний", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, подписывали ли РФ и США документы, касающиеся совместных проектов по добыче редкоземельных металлов.
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россия, сша, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, В мире
Кремль: Россия и США не подписывали документов о проектах по металлам

Песков: Россия и США не подписывали документов о проектах по металлам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Россия и США не подписывали документов о совместных проектах по редкоземельным металлам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, никаких документов не подписано. Вы знаете, что санкции продолжают действовать, действуют ограничения для американских компаний", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, подписывали ли РФ и США документы, касающиеся совместных проектов по добыче редкоземельных металлов.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
В Кремле рассказали об интересе США к проектам с редкоземельными металлами
13:23
 
РоссияСШАДмитрий ПесковВ мире
 
 
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