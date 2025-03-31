https://ria.ru/20250331/rossija-2008340930.html

Россия не стояла за повреждением кабелей в Балтийском море, пишет WSJ

Россия не стояла за повреждением кабелей в Балтийском море, пишет WSJ - РИА Новости, 31.03.2025

Россия не стояла за повреждением кабелей в Балтийском море, пишет WSJ

Расследования повреждений кабелей в Балтийском море, имевших место в 2024 году, не выявили никаких доказательств того, что за этими инцидентами стояла Россия,... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T10:29:00+03:00

2025-03-31T10:29:00+03:00

2025-03-31T10:29:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Расследования повреждений кабелей в Балтийском море, имевших место в 2024 году, не выявили никаких доказательств того, что за этими инцидентами стояла Россия, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией. Страны НАТО в Балтийском регионе заявили 14 января, что альянс начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры на фоне недавних повреждений кабелей. В НАТО не уточняли, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто, при этом миссия носит бессрочный характер, заявляло верховное командование объединенных вооруженных сил в Монсе. "Не было обнаружено никаких доказательств того, что Москва... организовала это нанесение ущерба", - говорится в сообщении издания. При этом, как признал бельгийский командир Эрик Кокс, руководитель одной из оперативных групп, действующих в рамках Baltic Sentry, чьи слова приводит газета, трудно доказать, что усиленное присутствие альянса в Балтийском море способствует укреплению безопасности. Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре был поврежден электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждала, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что финские власти не опровергли сообщения СМИ о том, что следствие не нашло следов причастности России к инциденту с кабелем EstLink 2, а версия о "российском следе" инспирирована как повод для наращивания присутствия НАТО в Балтийском море. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что заявления о якобы российском следе в повреждении кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти и произвольно ограничить судоходство в акватории.

https://ria.ru/20250207/baltika-1997872188.html

https://ria.ru/20250308/finljandija-2003815911.html

https://ria.ru/20250212/shvetsija-1998850105.html

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в мире, россия, балтийское море, павел кузнецов, мария захарова, нато