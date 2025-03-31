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Роспотребнадзор объяснил природу "вируса", вызывающего кашель с кровью - РИА Новости, 01.04.2025
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14:36 31.03.2025 (обновлено: 04:14 01.04.2025)
https://ria.ru/20250331/rospotrebnadzor-2008406008.html
Роспотребнадзор объяснил природу "вируса", вызывающего кашель с кровью
Роспотребнадзор объяснил природу "вируса", вызывающего кашель с кровью - РИА Новости, 01.04.2025
Роспотребнадзор объяснил природу "вируса", вызывающего кашель с кровью
Неизвестный вирус, якобы вызывающий кашель с кровью и высокую температуру, может быть микоплазменной инфекцией, сообщил Роспотребнадзор в Telegram-канале. РИА Новости, 01.04.2025
2025-03-31T14:36:00+03:00
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россия
москва
московская область (подмосковье)
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здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Неизвестный вирус, якобы вызывающий кашель с кровью и высокую температуру, может быть микоплазменной инфекцией, сообщил Роспотребнадзор в Telegram-канале."Роспотребнадзор получил официальный ответ на вопросы, поставленные перед редакцией Telegram-канала, который опубликовал информацию о появлении якобы неизвестного вируса в России. &lt;...&gt; Ответ подтверждает отсутствие эпидемиологических рисков в связи с пятью случаями заболевания, предположительно вызванными микоплазменной инфекцией, на территории Москвы и Московской области за неопределенный период", — говорится в заявлении.В субботу Telegram-канал SHOT писал, что в стране якобы появился неизвестный вирус, вызывающий кашель с кровью и высокую температуру. Надзорное ведомство взяло эту информацию под контроль, а позднее сообщило, что в России не выявили каких-либо новых инфекций или вирусов со значимыми мутациями.
https://ria.ru/20250306/virus-2003322819.html
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россия, москва, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, общество
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Общество
Роспотребнадзор объяснил природу "вируса", вызывающего кашель с кровью

Роспотребнадзор: случаи кашля с кровью могли быть из-за микоплазменной инфекции

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Неизвестный вирус, якобы вызывающий кашель с кровью и высокую температуру, может быть микоплазменной инфекцией, сообщил Роспотребнадзор в Telegram-канале.
"Роспотребнадзор получил официальный ответ на вопросы, поставленные перед редакцией Telegram-канала, который опубликовал информацию о появлении якобы неизвестного вируса в России. <...> Ответ подтверждает отсутствие эпидемиологических рисков в связи с пятью случаями заболевания, предположительно вызванными микоплазменной инфекцией, на территории Москвы и Московской области за неопределенный период", — говорится в заявлении.
В субботу Telegram-канал SHOT писал, что в стране якобы появился неизвестный вирус, вызывающий кашель с кровью и высокую температуру. Надзорное ведомство взяло эту информацию под контроль, а позднее сообщило, что в России не выявили каких-либо новых инфекций или вирусов со значимыми мутациями.
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