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Роспотребнадзор опроверг сообщения о вирусе, вызывающем кашель с кровью - РИА Новости, 31.03.2025
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06:03 31.03.2025 (обновлено: 09:19 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/rospotrebnadzor-2008309966.html
Роспотребнадзор опроверг сообщения о вирусе, вызывающем кашель с кровью
Роспотребнадзор опроверг сообщения о вирусе, вызывающем кашель с кровью - РИА Новости, 31.03.2025
Роспотребнадзор опроверг сообщения о вирусе, вызывающем кашель с кровью
В России не обнаружили новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T06:03:00+03:00
2025-03-31T09:19:00+03:00
общество
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В России не обнаружили новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора."В ходе проводимого в Российской Федерации постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены", — заявили в Роспотребнадзоре.По его данным, эпидемиологическая ситуация в стране по группе респираторных инфекций, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии, стабильная, ее полностью контролируют, уровень заболеваемости снижается.В России наблюдается стойкая тенденция к падению заболеваемости COVID-19: на прошлой неделе зарегистрировали три тысячи случаев, что на 20,2 процента меньше по сравнению с предыдущей неделей, отметили в пресс-службе.Снизилась за прошлую неделю и заболеваемость ОРВИ и гриппом — на 10,8 процента, заключили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20250223/virus-2001130584.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
Роспотребнадзор опроверг сообщения о вирусе, вызывающем кашель с кровью

Роспотребнадзор опроверг информацию о вирусе, вызывающем кашель с кровью

© РИА Новости / Таисия ЛисковецМедицинский сотрудник в коридоре инфекционного центра
Медицинский сотрудник в коридоре инфекционного центра - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Медицинский сотрудник в коридоре инфекционного центра . Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В России не обнаружили новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В субботу Telegram-канал SHOT написал, что в стране якобы появился неизвестный вирус, вызывающий кашель с кровью и высокую температуру. Надзорное ведомство взяло эту информацию под контроль.

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"В ходе проводимого в Российской Федерации постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены", — заявили в Роспотребнадзоре.
По его данным, эпидемиологическая ситуация в стране по группе респираторных инфекций, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии, стабильная, ее полностью контролируют, уровень заболеваемости снижается.
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Снизилась за прошлую неделю и заболеваемость ОРВИ и гриппом — на 10,8 процента, заключили в Роспотребнадзоре.
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