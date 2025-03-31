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Роспотребнадзор опроверг сообщения о вирусе, вызывающем кашель с кровью
Роспотребнадзор опроверг сообщения о вирусе, вызывающем кашель с кровью - РИА Новости, 31.03.2025
Роспотребнадзор опроверг сообщения о вирусе, вызывающем кашель с кровью
В России не обнаружили новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T06:03:00+03:00
2025-03-31T06:03:00+03:00
2025-03-31T09:19:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. В России не обнаружили новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора."В ходе проводимого в Российской Федерации постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены", — заявили в Роспотребнадзоре.По его данным, эпидемиологическая ситуация в стране по группе респираторных инфекций, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии, стабильная, ее полностью контролируют, уровень заболеваемости снижается.В России наблюдается стойкая тенденция к падению заболеваемости COVID-19: на прошлой неделе зарегистрировали три тысячи случаев, что на 20,2 процента меньше по сравнению с предыдущей неделей, отметили в пресс-службе.Снизилась за прошлую неделю и заболеваемость ОРВИ и гриппом — на 10,8 процента, заключили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20250223/virus-2001130584.html
https://ria.ru/20250320/rospotrebnadzor-2006137197.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество
Роспотребнадзор опроверг сообщения о вирусе, вызывающем кашель с кровью
Роспотребнадзор опроверг информацию о вирусе, вызывающем кашель с кровью