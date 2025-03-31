https://ria.ru/20250331/robot-2008496870.html

Роботы помогают разминировать боеприпасы в окрестностях Суджи

Роботы помогают разминировать боеприпасы в окрестностях Суджи - РИА Новости, 31.03.2025

Роботы помогают разминировать боеприпасы в окрестностях Суджи

Неразорвавшиеся суббоеприпасы от кассетных снарядов в поселках возле Суджи в Курской области разминируют роботом "Уран-6", рассказал РИА Новости оператор... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T19:05:00+03:00

2025-03-31T19:05:00+03:00

2025-03-31T19:14:00+03:00

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ПОГРЕБКИ (Курская обл.), 31 мар – РИА Новости. Неразорвавшиеся суббоеприпасы от кассетных снарядов в поселках возле Суджи в Курской области разминируют роботом "Уран-6", рассказал РИА Новости оператор беспилотной машины разминирования с позывным "Нептун". "В Погребках их действительно много, причем не столько мин, сколько неразорвавшихся суббоеприпасов от кассет, проще говоря, "колокольчиков". Их действительно много, они осколочные, зона поражения у них действительно большая", - рассказал "Нептун". По его словам, глубоко ушедшие в землю неразорвавшиеся суббоеприпасы от кассетных снарядов, очень опасны именно для гражданского населения. "Надо быть максимально внимательным, потому что после возвращения мирных жителей тут будет и посевная, и детки будут играть, а они осколочные, в зоне поражения могут оказаться сразу несколько гражданских лиц, поэтому работаем максимально сконцентрированно и внимательно", - пояснил он. Использование робота, отмечает "Нептун", значительно упрощает работу с многочисленными взрывоопасными предметами, залегающими глубоко в земле. "Эта машина очень помогает мне в разминировании благодаря тому, что она полностью перепахивает местность и взрывоопасные предметы, находящиеся в зоне его работы либо детонируют от нажатия бойков на детонатор, либо механически уничтожаются за счет ударной силы", - рассказал он. "Нептун" также отметил, что робот "Уран-6" благодаря своему броневому каркасу способен выдерживать удары всех взрывоопасных предметов мощностью не более килограмма в тротиловом эквиваленте, нанести повреждение машине способны только противотанковые мины и особенно мощные самодельные взрывные устройства. В качестве примера эффективности робота, он продемонстрировал, как тот сумел разминировать около полосу длинной около 500 метров и шириной метр всего да час, при этом топлива и заряда аккумулятора хватает на полный рабочий день.

https://ria.ru/20241129/atacms-1986360683.html

https://ria.ru/20241124/sapery-1985411183.html

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Разминирование неразорвавшихся суббоеприпасов в районе Суджи в Курской области Неразорвавшиеся суббоеприпасы от кассетных снарядов в поселках возле Суджи в Курской области разминируют роботом "Уран-6". Об этом РИА Новости рассказал оператор робототехнического комплекса с позывным "Нептун". 2025-03-31T19:05 true PT2M14S

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