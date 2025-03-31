https://ria.ru/20250331/rets-2008371853.html

РЭЦ приглашает на конференцию о возможностях российских компаний в ОАЭ

РЭЦ приглашает на конференцию о возможностях российских компаний в ОАЭ - РИА Новости, 31.03.2025

РЭЦ приглашает на конференцию о возможностях российских компаний в ОАЭ

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) приглашает на конференцию, посвященную актуальным возможностям для российских компаний в ОАЭ и странах Персидского... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T12:29:00+03:00

2025-03-31T12:29:00+03:00

2025-03-31T12:29:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) приглашает на конференцию, посвященную актуальным возможностям для российских компаний в ОАЭ и странах Персидского залива, которая пройдет 7 апреля в Торгово-промышленной палате РФ в Москве, сообщает центр."В мероприятии примут участие представители хаба Dubai Multi Commodities Center (DMCC)", - говорится в сообщении.В деловой программе конференции: обсуждение практических аспектов выхода компаний на рынки ОАЭ и стран Персидского залива, разбор актуальных возможностей ОАЭ для компаний из России: импортно-экспортные операции, логистические решения, финансовые расчеты, разбор перспективные направлений развития для российских IT-компаний в ОАЭ и странах Персидского залива.Также в списке вопросов - презентация DMCC — ведущего международного хаба для бизнеса и торговли с современной инфраструктурой и истории успеха российских компаний в ОАЭ.В рамках визита руководства DMCC также планируется проведение индивидуальных B2B-встреч.В панельной дискуссии "Возможности ведения бизнеса в Дубае и за его пределами" примет участие представитель РЭЦ в ОАЭ Наджибулло Джаббори, который расскажет об эффективных инструментах продвижения на рынке ОАЭ и мерах государственной поддержки экспортеров.Участие в конференции и B2B-встречах бесплатное, регистрация обязательна. Регистрация открыта до 3 апреля включительно.

https://ria.ru/20250331/rets-2008369720.html

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