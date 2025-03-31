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РЭЦ приглашает на конференцию о возможностях российских компаний в ОАЭ - РИА Новости, 31.03.2025
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12:29 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/rets-2008371853.html
РЭЦ приглашает на конференцию о возможностях российских компаний в ОАЭ
РЭЦ приглашает на конференцию о возможностях российских компаний в ОАЭ - РИА Новости, 31.03.2025
РЭЦ приглашает на конференцию о возможностях российских компаний в ОАЭ
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) приглашает на конференцию, посвященную актуальным возможностям для российских компаний в ОАЭ и странах Персидского... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T12:29:00+03:00
2025-03-31T12:29:00+03:00
экономика
оаэ
россия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) приглашает на конференцию, посвященную актуальным возможностям для российских компаний в ОАЭ и странах Персидского залива, которая пройдет 7 апреля в Торгово-промышленной палате РФ в Москве, сообщает центр."В мероприятии примут участие представители хаба Dubai Multi Commodities Center (DMCC)", - говорится в сообщении.В деловой программе конференции: обсуждение практических аспектов выхода компаний на рынки ОАЭ и стран Персидского залива, разбор актуальных возможностей ОАЭ для компаний из России: импортно-экспортные операции, логистические решения, финансовые расчеты, разбор перспективные направлений развития для российских IT-компаний в ОАЭ и странах Персидского залива.Также в списке вопросов - презентация DMCC — ведущего международного хаба для бизнеса и торговли с современной инфраструктурой и истории успеха российских компаний в ОАЭ.В рамках визита руководства DMCC также планируется проведение индивидуальных B2B-встреч.В панельной дискуссии "Возможности ведения бизнеса в Дубае и за его пределами" примет участие представитель РЭЦ в ОАЭ Наджибулло Джаббори, который расскажет об эффективных инструментах продвижения на рынке ОАЭ и мерах государственной поддержки экспортеров.Участие в конференции и B2B-встречах бесплатное, регистрация обязательна. Регистрация открыта до 3 апреля включительно.
https://ria.ru/20250331/rets-2008369720.html
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экономика, оаэ, россия
Экономика, ОАЭ, Россия
РЭЦ приглашает на конференцию о возможностях российских компаний в ОАЭ

В Москве 7 апреля пройдет конференция о возможностях российских компаний в ОАЭ

© РИА Новости / /РИА новостиТоргово-промышленная палата Российской Федерации
Торгово-промышленная палата Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / /РИА новости
Торгово-промышленная палата Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) приглашает на конференцию, посвященную актуальным возможностям для российских компаний в ОАЭ и странах Персидского залива, которая пройдет 7 апреля в Торгово-промышленной палате РФ в Москве, сообщает центр.
"В мероприятии примут участие представители хаба Dubai Multi Commodities Center (DMCC)", - говорится в сообщении.
Представитель РЭЦ в Королевстве Таиланд (Таиланд) Никита Деркач на сессии Системные ошибки российских компаний на рынках стран АТР - Модели Win в рамках Российско-Мьянманского делового форума в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Российский экспортный центр открывает представительство в Таиланде
12:23
В деловой программе конференции: обсуждение практических аспектов выхода компаний на рынки ОАЭ и стран Персидского залива, разбор актуальных возможностей ОАЭ для компаний из России: импортно-экспортные операции, логистические решения, финансовые расчеты, разбор перспективные направлений развития для российских IT-компаний в ОАЭ и странах Персидского залива.
Также в списке вопросов - презентация DMCC — ведущего международного хаба для бизнеса и торговли с современной инфраструктурой и истории успеха российских компаний в ОАЭ.
В рамках визита руководства DMCC также планируется проведение индивидуальных B2B-встреч.
В панельной дискуссии "Возможности ведения бизнеса в Дубае и за его пределами" примет участие представитель РЭЦ в ОАЭ Наджибулло Джаббори, который расскажет об эффективных инструментах продвижения на рынке ОАЭ и мерах государственной поддержки экспортеров.
Участие в конференции и B2B-встречах бесплатное, регистрация обязательна. Регистрация открыта до 3 апреля включительно.
Стенд Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке Иннопром-2021 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
РЭЦ обсудил инновации в праве для поддержки экспорта на Московском юрфоруме
28 марта, 13:27
 
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