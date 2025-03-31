https://ria.ru/20250331/rets-2008369720.html

Российский экспортный центр открывает представительство в Таиланде

Российский экспортный центр открывает представительство в Таиланде - РИА Новости, 31.03.2025

Российский экспортный центр открывает представительство в Таиланде

Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) открывает официальное представительство в Королевстве Таиланд, сообщает центр. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T12:23:00+03:00

2025-03-31T12:23:00+03:00

2025-03-31T12:23:00+03:00

таиланд

россия

в мире

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) открывает официальное представительство в Королевстве Таиланд, сообщает центр."Новый офис станет частью стратегии по усилению присутствия РЭЦ в странах Юго-Восточной Азии и направлен на расширение возможностей для российских экспортеров на перспективных внешних рынках", - рассказал на полях 23-го мероприятия AccEssMeeting Asia Pacific Global Trade представитель РЭЦ в Королевстве Таиланд Никита Деркач.Представительство в Таиланде будет заниматься поддержкой российских компаний, заинтересованных в продвижении своей продукции и услуг в регионе. В сферу задач офиса войдет содействие в поиске партнеров, консультации по вопросам внешнеэкономической деятельности, сопровождение экспортных сделок, а также организация мероприятий по продвижению российских товаров на местном рынке."Открытие офиса в Бангкоке упростит для российских компаний выход на рынок Таиланда, снизит барьеры в части логистики и сертификации, а также повысит эффективность взаимодействия с местными контрагентами. Особое внимание будет уделено развитию несырьевого неэнергетического экспорта: сельхозпродукции, продукции АПК, машиностроения, фармацевтики, технологий и товаров народного потребления. Таиланд рассматривается как стратегически важный рынок, обладающий высоким потенциалом для наращивания взаимной торговли", – рассказал Деркач.Таиланд - один из ключевых торгово-экономических партнеров России в регионе, и новое представительство откроет дополнительные каналы для развития двусторонней торговли. А для российских компаний это возможность упростить логистику, снизить барьеры выхода на рынок и повысить экспортный потенциал.Также в ходе AccEssMeeting Asia Pacific Global Trade руководитель территориального представительства РЭЦ Григорий Ладышев подробно представил комплекс мер поддержки Группы РЭЦ."Российским компаниям доступны более 140 услуг Группы РЭЦ для выхода на внешние рынки. Поддержка оказывается на каждом этапе экспортного цикла - от выбора рынков сбыта и поиска первых партнеров и покупателей до финансирования и страхования поставок. Многие услуги экспортеры могут получить на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", - заключил Ладышев.

https://ria.ru/20250325/cnn-2007272931.html

https://ria.ru/20250311/konsulstvo-2004293818.html

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таиланд, россия, в мире, российский экспортный центр (рэц)