https://ria.ru/20250331/razgovor-2008386103.html

В Кремле прокомментировали заявления Трампа о разговоре с Путиным

В Кремле прокомментировали заявления Трампа о разговоре с Путиным - РИА Новости, 31.03.2025

В Кремле прокомментировали заявления Трампа о разговоре с Путиным

Разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа по мере необходимости весьма оперативно организуют, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T13:27:00+03:00

2025-03-31T13:27:00+03:00

2025-03-31T13:27:00+03:00

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа по мере необходимости весьма оперативно организуют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Телеканал NBC News со ссылкой на главу Белого дома 30 марта сообщил, что президент США Дональд Трамп рассчитывает вскоре провести новый разговор с российским лидером Владимиром Путиным. "По мере необходимости их разговор (Путина и Трампа) будет весьма оперативно организован", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Трампа о возможном телефонном разговоре с Путиным.

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)