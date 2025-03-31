https://ria.ru/20250331/razgovor-2008386103.html
В Кремле прокомментировали заявления Трампа о разговоре с Путиным
В Кремле прокомментировали заявления Трампа о разговоре с Путиным - РИА Новости, 31.03.2025
В Кремле прокомментировали заявления Трампа о разговоре с Путиным
Разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа по мере необходимости весьма оперативно организуют, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:27:00+03:00
2025-03-31T13:27:00+03:00
2025-03-31T13:27:00+03:00
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа по мере необходимости весьма оперативно организуют, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Телеканал NBC News со ссылкой на главу Белого дома 30 марта сообщил, что президент США Дональд Трамп рассчитывает вскоре провести новый разговор с российским лидером Владимиром Путиным. "По мере необходимости их разговор (Путина и Трампа) будет весьма оперативно организован", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Трампа о возможном телефонном разговоре с Путиным.
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
В Кремле прокомментировали заявления Трампа о разговоре с Путиным
Песков: разговор Путина и Трампа оперативно организуют по мере необходимости