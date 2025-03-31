https://ria.ru/20250331/razgovor-2008384802.html

В Кремле ответили на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа

В Кремле ответили на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 31.03.2025

В Кремле ответили на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа

Зафиксированного в графике телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в настоящий момент нет, сообщил... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T13:24:00+03:00

2025-03-31T13:24:00+03:00

2025-03-31T13:24:00+03:00

политика

россия

сша

владимир путин

дмитрий песков

дональд трамп

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Зафиксированного в графике телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в настоящий момент нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сейчас нет никакого зафиксированного в графике телефонного разговора", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос ожидается ли на этой неделе телефонный разговор Путина и Трампа. Песков также добавил, что Путин остается открытым для такого общения, и "при необходимости такой разговор может весьма оперативно быть согласован".

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)