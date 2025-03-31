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В Кремле ответили на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа
В Кремле ответили на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 31.03.2025
В Кремле ответили на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа
Зафиксированного в графике телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в настоящий момент нет, сообщил... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:24:00+03:00
2025-03-31T13:24:00+03:00
2025-03-31T13:24:00+03:00
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Зафиксированного в графике телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в настоящий момент нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сейчас нет никакого зафиксированного в графике телефонного разговора", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос ожидается ли на этой неделе телефонный разговор Путина и Трампа. Песков также добавил, что Путин остается открытым для такого общения, и "при необходимости такой разговор может весьма оперативно быть согласован".
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Политика, Россия, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
В Кремле ответили на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа
Песков: телефонного разговора Путина и Трампа в настоящий момент нет в графике