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В Кремле ответили на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 31.03.2025
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13:24 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/razgovor-2008384802.html
В Кремле ответили на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа
В Кремле ответили на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 31.03.2025
В Кремле ответили на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа
Зафиксированного в графике телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в настоящий момент нет, сообщил... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:24:00+03:00
2025-03-31T13:24:00+03:00
политика
россия
сша
владимир путин
дмитрий песков
дональд трамп
телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Зафиксированного в графике телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в настоящий момент нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сейчас нет никакого зафиксированного в графике телефонного разговора", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос ожидается ли на этой неделе телефонный разговор Путина и Трампа. Песков также добавил, что Путин остается открытым для такого общения, и "при необходимости такой разговор может весьма оперативно быть согласован".
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политика, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
Политика, Россия, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
В Кремле ответили на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа

Песков: телефонного разговора Путина и Трампа в настоящий момент нет в графике

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Зафиксированного в графике телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в настоящий момент нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас нет никакого зафиксированного в графике телефонного разговора", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос ожидается ли на этой неделе телефонный разговор Путина и Трампа.
Песков также добавил, что Путин остается открытым для такого общения, и "при необходимости такой разговор может весьма оперативно быть согласован".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин и Трамп запустили российско-американские горки
19 марта, 11:58
 
ПолитикаРоссияСШАВладимир ПутинДмитрий ПесковДональд ТрампТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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