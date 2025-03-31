https://ria.ru/20250331/rabota-2008373178.html

В Нижегородской области ограничили работу мигрантов с патентами

В Нижегородской области ограничили работу мигрантов с патентами - РИА Новости, 31.03.2025

В Нижегородской области ограничили работу мигрантов с патентами

В Нижегородской области ввели ограничения на работу мигрантов с трудовыми патентами, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на указ губернатора... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T12:33:00+03:00

2025-03-31T12:33:00+03:00

2025-03-31T14:19:00+03:00

нижегородская область

россия

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мар — РИА Новости. В Нижегородской области ввели ограничения на работу мигрантов с трудовыми патентами, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на указ губернатора Глеба Никитина. "Вводятся ограничения на привлечение на основании патентов иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности в отдельных сферах экономики <...> Иностранных граждан нельзя будет привлекать к работе в сфере курьерской доставки, общественного питания, здравоохранения, образования, культуры, спорта и других", — говорится в заявлении.Отмечается, что за прошлый год общее число привлеченных и занятых на основании патентов мигрантов в тех сферах, где их труд будет ограничен, составило менее десяти процентов от общего числа выданных в области патентов. Новая норма призвана повысить уровень занятости граждан, создать конкурентные условия на рынке труда, защитить права россиян и обеспечить социальную стабильность в регионе, пояснили в пресс-службе.Там уточнили, что указ не вводит полного запрета на работу мигрантов с трудовыми патентами: они смогут продолжать трудовую деятельность в сферах с наибольшей потребностью и кадровым дефицитом. Речь идет о сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, строительстве, эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей и обслуживании зданий и территорий.Документ вступит в силу в течение десяти дней после опубликования. У работодателей есть три месяца, чтобы привести численность иностранцев в соответствие с новыми требованиями. Это позволит организациям адаптироваться к изменениям и пересмотреть кадровые стратегии.

https://ria.ru/20250331/migranty-2008356069.html

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нижегородская область, россия, глеб никитин, общество