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Работодатели готовы платить подросткам до 80 тысяч рублей в месяц - РИА Новости, 31.03.2025
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07:05 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/rabota-2008311200.html
Работодатели готовы платить подросткам до 80 тысяч рублей в месяц
Работодатели готовы платить подросткам до 80 тысяч рублей в месяц - РИА Новости, 31.03.2025
Работодатели готовы платить подросткам до 80 тысяч рублей в месяц
Работодатели в России готовы платить подросткам за работу до 80 тысяч рублей в месяц, сообщили в пресс-службе Российских студенческих отрядов (РСО). РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T07:05:00+03:00
2025-03-31T07:05:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Работодатели в России готовы платить подросткам за работу до 80 тысяч рублей в месяц, сообщили в пресс-службе Российских студенческих отрядов (РСО). "Согласно данным сервиса по поиску работы и подбору персонала hh.ru, российские компании предлагают несовершеннолетним соискателям зарплату, сопоставимую с доходами взрослых специалистов. По сравнению с январем 2024 года средний уровень оплаты труда для подростков вырос на 30 тысяч рублей. В пересчете на сокращенный график подростков заработная плата может варьироваться от 35 до 87 тысяч рублей в месяц", - говорится в сообщении. В свою очередь председатель наблюдательного совета РСО Михаил Киселев отметил, что за последний год работодатели стали охотнее брать на работу подростков. "Это связано с дефицитом кадров во многих отраслях. Но нужно помнить о том, что в первую очередь труд подростка должен быть максимально безопасным, должны быть соблюдены все нормы и правила, которые защищают права молодых работников. И все они закреплены в нашем законодательстве. Однако ко мне неоднократно обращались подростки, а также их родители, с просьбой предусмотреть в законе возможность работы в выходные и праздничные дни. Были учтены все пожелания, и 25 марта Госдума РФ приняла во втором и третьем чтении наши поправки в Трудовой кодекс РФ", - приводятся в сообщении слова Киселева. В РСО напомнили, что именно Киселев стал автором инициативы, разрешающей работать подросткам в выходные дни во время каникул, так как у несовершеннолетних есть потребность на возможность подрабатывать на культурно-развлекательных мероприятиях, фестивалях и форумах. Как подчеркнули в Российских студотрядах, подобные шансы для подростков заработать выпадают именно в выходные дни, а из-за ограничений в трудовом законодательстве работодатели вынуждены отказывать молодым соискателям в таких вакансиях. "Согласно принятым нормам, продолжительность рабочего дня и рабочей недели для работников до 16 лет составляет не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю. В поправках в Трудовой кодекс РФ речь идет о перераспределении нагрузки", - подчеркнули в РСО. Кроме того, Минтруд РФ совместно с Комитетом Госдумы по молодежной политике выпустили методические рекомендации по организации труда несовершеннолетних в свободное от учебы время. "На стороне hh.ru мы видим существенный интерес работодателей к найму подростков, в частности это выражается в более чем двукратном увеличении вакансий для несовершеннолетних в 2025 году по сравнению с прошлым годом. Частичное снятие регуляторных ограничений на найм и работу подростков способствует развитию интереса компаний в соответствующем найме", - приводятся в сообщении слова руководителя молодежного направления hh.ru Ирины Святицкой. Компания также обратила внимание, что за последние два месяца 82 тысячи соискателей от 14 до 17 лет искали работу.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Работодатели готовы платить подросткам до 80 тысяч рублей в месяц

РСО: работодатели в России готовы платить подросткам до 80 тысяч рублей в месяц

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДевушка в Центре занятости населения
Девушка в Центре занятости населения - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Девушка в Центре занятости населения. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Работодатели в России готовы платить подросткам за работу до 80 тысяч рублей в месяц, сообщили в пресс-службе Российских студенческих отрядов (РСО).
"Согласно данным сервиса по поиску работы и подбору персонала hh.ru, российские компании предлагают несовершеннолетним соискателям зарплату, сопоставимую с доходами взрослых специалистов. По сравнению с январем 2024 года средний уровень оплаты труда для подростков вырос на 30 тысяч рублей. В пересчете на сокращенный график подростков заработная плата может варьироваться от 35 до 87 тысяч рублей в месяц", - говорится в сообщении.
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В свою очередь председатель наблюдательного совета РСО Михаил Киселев отметил, что за последний год работодатели стали охотнее брать на работу подростков.
"Это связано с дефицитом кадров во многих отраслях. Но нужно помнить о том, что в первую очередь труд подростка должен быть максимально безопасным, должны быть соблюдены все нормы и правила, которые защищают права молодых работников. И все они закреплены в нашем законодательстве. Однако ко мне неоднократно обращались подростки, а также их родители, с просьбой предусмотреть в законе возможность работы в выходные и праздничные дни. Были учтены все пожелания, и 25 марта Госдума РФ приняла во втором и третьем чтении наши поправки в Трудовой кодекс РФ", - приводятся в сообщении слова Киселева.
В РСО напомнили, что именно Киселев стал автором инициативы, разрешающей работать подросткам в выходные дни во время каникул, так как у несовершеннолетних есть потребность на возможность подрабатывать на культурно-развлекательных мероприятиях, фестивалях и форумах. Как подчеркнули в Российских студотрядах, подобные шансы для подростков заработать выпадают именно в выходные дни, а из-за ограничений в трудовом законодательстве работодатели вынуждены отказывать молодым соискателям в таких вакансиях.
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"Согласно принятым нормам, продолжительность рабочего дня и рабочей недели для работников до 16 лет составляет не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю. В поправках в Трудовой кодекс РФ речь идет о перераспределении нагрузки", - подчеркнули в РСО.
Кроме того, Минтруд РФ совместно с Комитетом Госдумы по молодежной политике выпустили методические рекомендации по организации труда несовершеннолетних в свободное от учебы время.
"На стороне hh.ru мы видим существенный интерес работодателей к найму подростков, в частности это выражается в более чем двукратном увеличении вакансий для несовершеннолетних в 2025 году по сравнению с прошлым годом. Частичное снятие регуляторных ограничений на найм и работу подростков способствует развитию интереса компаний в соответствующем найме", - приводятся в сообщении слова руководителя молодежного направления hh.ru Ирины Святицкой.
Компания также обратила внимание, что за последние два месяца 82 тысячи соискателей от 14 до 17 лет искали работу.
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