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В Брянской области сбили шесть беспилотников ВСУ

В Брянской области сбили шесть беспилотников ВСУ - РИА Новости, 31.03.2025

В Брянской области сбили шесть беспилотников ВСУ

Средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T22:19:00+03:00

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брянская область

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в Минобороны."В период с 20:45 до 21:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области", — подчеркнули в ведомстве.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. В частности, в ночь на понедельник силы ПВО уничтожили 24 дрона на территории Кировского района в Калужской области. По предварительной информации, жертв и разрушений инфраструктуры нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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брянская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)