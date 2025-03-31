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В Брянской области сбили шесть беспилотников ВСУ
В Брянской области сбили шесть беспилотников ВСУ - РИА Новости, 31.03.2025
В Брянской области сбили шесть беспилотников ВСУ
Средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T22:19:00+03:00
2025-03-31T22:19:00+03:00
2025-03-31T23:47:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в Минобороны."В период с 20:45 до 21:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области", — подчеркнули в ведомстве.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью беспилотников. В частности, в ночь на понедельник силы ПВО уничтожили 24 дрона на территории Кировского района в Калужской области. По предварительной информации, жертв и разрушений инфраструктуры нет.
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брянская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Брянская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Брянской области сбили шесть беспилотников ВСУ
Минобороны: ПВО сбила шесть украинских БПЛА над Брянской областью