https://ria.ru/20250331/pvo-2008409876.html

Российская ПВО сбила пять авиабомб и 150 беспилотников ВСУ за сутки

Российская ПВО сбила пять авиабомб и 150 беспилотников ВСУ за сутки - РИА Новости, 31.03.2025

Российская ПВО сбила пять авиабомб и 150 беспилотников ВСУ за сутки

Средства ПВО уничтожили пять авиабомб JDAM и 150 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T14:50:00+03:00

2025-03-31T14:50:00+03:00

2025-03-31T14:50:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили пять авиабомб JDAM и 150 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 150 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Отмечается, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, цехам производства, местам запуска беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, вооружения и имущества ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. В ведомстве добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 49180 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22606 танков и других боевых бронированных машин, 1533 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23130 орудий полевой артиллерии и минометов, 33545 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)