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Российская ПВО сбила пять авиабомб и 150 беспилотников ВСУ за сутки - РИА Новости, 31.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:50 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/pvo-2008409876.html
Российская ПВО сбила пять авиабомб и 150 беспилотников ВСУ за сутки
Российская ПВО сбила пять авиабомб и 150 беспилотников ВСУ за сутки - РИА Новости, 31.03.2025
Российская ПВО сбила пять авиабомб и 150 беспилотников ВСУ за сутки
Средства ПВО уничтожили пять авиабомб JDAM и 150 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T14:50:00+03:00
2025-03-31T14:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили пять авиабомб JDAM и 150 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 150 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Отмечается, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, цехам производства, местам запуска беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, вооружения и имущества ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. В ведомстве добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 49180 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22606 танков и других боевых бронированных машин, 1533 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23130 орудий полевой артиллерии и минометов, 33545 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО сбила пять авиабомб и 150 беспилотников ВСУ за сутки

МО РФ: системы ПВО сбили 5 авиабомб JDAM и 150 беспилотников ВСУ за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили пять авиабомб JDAM и 150 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 150 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Отмечается, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, цехам производства, местам запуска беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, вооружения и имущества ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.
В ведомстве добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 49180 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22606 танков и других боевых бронированных машин, 1533 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23130 орудий полевой артиллерии и минометов, 33545 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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