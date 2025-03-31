Российская ПВО сбила пять авиабомб и 150 беспилотников ВСУ за сутки
МО РФ: системы ПВО сбили 5 авиабомб JDAM и 150 беспилотников ВСУ за сутки
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили пять авиабомб JDAM и 150 беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 150 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Отмечается, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, цехам производства, местам запуска беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, вооружения и имущества ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.
В ведомстве добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 49180 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22606 танков и других боевых бронированных машин, 1533 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23130 орудий полевой артиллерии и минометов, 33545 единиц специальной военной автомобильной техники.
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