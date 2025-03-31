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Кремль рассчитывает, что Путин примет главу МИД Китая в ближайшие дни
Кремль рассчитывает, что Путин примет главу МИД Китая в ближайшие дни - РИА Новости, 31.03.2025
Кремль рассчитывает, что Путин примет главу МИД Китая в ближайшие дни
В Кремле рассчитывают, что президент России Владимир Путин примет в ближайшие дни главу МИД КНР Ван И, который в понедельник прибудет в РФ, заявил... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:33:00+03:00
2025-03-31T13:33:00+03:00
2025-03-31T13:33:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что президент России Владимир Путин примет в ближайшие дни главу МИД КНР Ван И, который в понедельник прибудет в РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Да, мы рассчитываем на то, что президент Путин примет господина Ван И, и они смогут пообщаться. По крайней мере лидеры наших двух стран всегда взаимно принимают высокопоставленные делегации. И Путин давно знает Ван И, и Ван И знаком с Путиным, поэтому наши старые добрые друзья и партнеры", - сказал Песков журналистам. Министр иностранных дел Китая Ван И в понедельник начинает официальный трехдневный визит в Россию, где он проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и обсудит контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь ранее сообщил, что визит состоится по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова и продлится с 31 марта по 2 апреля.
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россия, китай, украина, ван и (политик), владимир путин, дмитрий песков, в мире
Россия, Китай, Украина, Ван И (политик), Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
Кремль рассчитывает, что Путин примет главу МИД Китая в ближайшие дни
Песков: Кремль рассчитывает, что Путин примет главу МИД Китая Ван И на днях