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Путин примет гендиректора "Роскосмоса" с докладом

Путин примет гендиректора "Роскосмоса" с докладом - РИА Новости, 31.03.2025

Путин примет гендиректора "Роскосмоса" с докладом

Президент России Владимир Путин в понедельник примет с докладом в Кремле генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Баканова, сообщил журналистам... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T13:24:00+03:00

2025-03-31T13:24:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник примет с докладом в Кремле генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Баканова, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Будет с докладом (у президента - ред.) Дмитрий Баканов, это гендиректор госкорпорации "Роскосмос". Он сравнительно недавно заступил на пост руководителя этого важнейшего для нашей страны ведомства. Сегодня будет его встреча с главой государства", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250319/bakanov-2005986190.html

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политика, космос - риа наука, россия, дмитрий песков, владимир путин, дмитрий баканов, роскосмос