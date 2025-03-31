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Путин примет гендиректора "Роскосмоса" с докладом
Путин примет гендиректора "Роскосмоса" с докладом - РИА Новости, 31.03.2025
Путин примет гендиректора "Роскосмоса" с докладом
Президент России Владимир Путин в понедельник примет с докладом в Кремле генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Баканова, сообщил журналистам... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:24:00+03:00
2025-03-31T13:24:00+03:00
2025-03-31T13:25:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник примет с докладом в Кремле генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Баканова, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Будет с докладом (у президента - ред.) Дмитрий Баканов, это гендиректор госкорпорации "Роскосмос". Он сравнительно недавно заступил на пост руководителя этого важнейшего для нашей страны ведомства. Сегодня будет его встреча с главой государства", - сказал Песков.
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Политика, Космос - РИА Наука, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дмитрий Баканов, Роскосмос
Путин примет гендиректора "Роскосмоса" с докладом
Путин в понедельник примет с докладом гендиректора "Роскосмоса" Баканова