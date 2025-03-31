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Путин примет гендиректора "Роскосмоса" с докладом - РИА Новости, 31.03.2025
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13:24 31.03.2025 (обновлено: 13:25 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/putin-2008385001.html
Путин примет гендиректора "Роскосмоса" с докладом
Путин примет гендиректора "Роскосмоса" с докладом - РИА Новости, 31.03.2025
Путин примет гендиректора "Роскосмоса" с докладом
Президент России Владимир Путин в понедельник примет с докладом в Кремле генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Баканова, сообщил журналистам... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:24:00+03:00
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политика
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник примет с докладом в Кремле генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Баканова, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Будет с докладом (у президента - ред.) Дмитрий Баканов, это гендиректор госкорпорации "Роскосмос". Он сравнительно недавно заступил на пост руководителя этого важнейшего для нашей страны ведомства. Сегодня будет его встреча с главой государства", - сказал Песков.
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политика, космос - риа наука, россия, дмитрий песков, владимир путин, дмитрий баканов, роскосмос
Политика, Космос - РИА Наука, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дмитрий Баканов, Роскосмос
Путин примет гендиректора "Роскосмоса" с докладом

Путин в понедельник примет с докладом гендиректора "Роскосмоса" Баканова

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДмитрий Баканов
Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Дмитрий Баканов. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник примет с докладом в Кремле генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Баканова, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Будет с докладом (у президента - ред.) Дмитрий Баканов, это гендиректор госкорпорации "Роскосмос". Он сравнительно недавно заступил на пост руководителя этого важнейшего для нашей страны ведомства. Сегодня будет его встреча с главой государства", - сказал Песков.
Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Глава "Роскосмоса" признался, что думает о космосе, а не о внимании женщин
19 марта, 14:55
 
ПолитикаКосмос - РИА НаукаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинДмитрий БакановРоскосмос
 
 
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