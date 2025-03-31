https://ria.ru/20250331/putin-2008384102.html
Путин остается открытым к контактам с Трампом, заявил Песков
Путин остается открытым к контактам с Трампом, заявил Песков - РИА Новости, 31.03.2025
Путин остается открытым к контактам с Трампом, заявил Песков
Президент России Владимир Путин остается открыт к контактам с президентом США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:21:00+03:00
2025-03-31T13:21:00+03:00
2025-03-31T13:21:00+03:00
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин остается открыт к контактам с президентом США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент Путин остается открытым для такого общения, и при необходимости такой разговор может весьма оперативно быть согласован", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ожидается ли на этой неделе телефонный разговор Путина и Трампа.
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин остается открытым к контактам с Трампом, заявил Песков
Песков: Путин остается открытым к контактам с президентом США Трампом