https://ria.ru/20250331/putin-2008384102.html

Путин остается открытым к контактам с Трампом, заявил Песков

Путин остается открытым к контактам с Трампом, заявил Песков - РИА Новости, 31.03.2025

Путин остается открытым к контактам с Трампом, заявил Песков

Президент России Владимир Путин остается открыт к контактам с президентом США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T13:21:00+03:00

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2025-03-31T13:21:00+03:00

политика

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин остается открыт к контактам с президентом США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент Путин остается открытым для такого общения, и при необходимости такой разговор может весьма оперативно быть согласован", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ожидается ли на этой неделе телефонный разговор Путина и Трампа.

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

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сша

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Ольга Фомченкова

политика, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)