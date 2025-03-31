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Встреча Путина с главой Роскосмоса. Прямая трансляция - РИА Новости, 31.03.2025
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13:30 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/putin-2008377831.html
Встреча Путина с главой Роскосмоса. Прямая трансляция
Встреча Путина с главой Роскосмоса. Прямая трансляция - РИА Новости, 31.03.2025
Встреча Путина с главой Роскосмоса. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым. РИА Новости, 31.03.2025
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роскосмос
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым.
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Путин на встрече с главой Роскосмоса Бакановым
Путин на встрече с главой Роскосмоса Бакановым
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роскосмос, видео
Роскосмос
Встреча Путина с главой Роскосмоса. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым.
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Встреча Путина с главой Роскосмоса. Прямая трансляция

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Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым.
 
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