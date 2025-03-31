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Встреча Путина с главой Роскосмоса. Прямая трансляция
Встреча Путина с главой Роскосмоса. Прямая трансляция - РИА Новости, 31.03.2025
Встреча Путина с главой Роскосмоса. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:30:00+03:00
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роскосмос
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым.
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5
4.7
96
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Путин на встрече с главой Роскосмоса Бакановым
Путин на встрече с главой Роскосмоса Бакановым
2025-03-31T13:30
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РИА Новости
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5
4.7
96
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роскосмос, видео
Роскосмос
Встреча Путина с главой Роскосмоса. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым.
2025-03-31T13:30
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PT3M54S
Встреча Путина с главой Роскосмоса. Прямая трансляция
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым.