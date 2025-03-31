https://ria.ru/20250331/putin-2008301147.html

В Британии объяснили, почему нельзя игнорировать предупреждения Путина

В Британии объяснили, почему нельзя игнорировать предупреждения Путина - РИА Новости, 31.03.2025

В Британии объяснили, почему нельзя игнорировать предупреждения Путина

Многолетняя неспособность прислушиваться к предупреждениям президента России Владимира Путина касательно украинского конфликта оказалась опасно... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T02:36:00+03:00

2025-03-31T02:36:00+03:00

2025-03-31T02:37:00+03:00

в мире

россия

донецк

украина

владимир путин

дэвид лэмми

кир стармер

обсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007827274_0:139:3071:1866_1920x0_80_0_0_d48cf788064661aaaccdf21004db5eeb.jpg

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Многолетняя неспособность прислушиваться к предупреждениям президента России Владимира Путина касательно украинского конфликта оказалась опасно контрпродуктивной, с таким предупреждением в статье для The Spectator выступил ветеран британской армии и экс-глава миссии ОБСЕ в Донецке Мэт Уотли."Многолетняя неспособность принять предупреждения Владимира Путина за чистую монету оказалась опасно контрпродуктивной", — говорится в публикации.По словам автора, Путин ясно дал понять, что расширение НАТО на восток воспринимается как экзистенциальная угроза для России, однако это не было услышано политиками на Западе."Когда министр иностранных дел (Британии — Прим. ред.) Дэвид Лэмми заявляет, что Путин не должен иметь права вето в отношении договоренностей в области безопасности, он отрицает фундаментальную реальность мирных переговоров", — пишет Уотли.Автор отмечает, что неспособность Запада прислушаться к интересам России во многом мешает переговорному процессу."Для того, чтобы эффективно вести переговоры, необходимо прислушиваться, а не рефлекторно отвергать опасения противников. Только благодаря реализму можно проложить путь к прочному миру", — резюмирует он.Агентство Блумберг 13 марта передало, что британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" — группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД ранее называли планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину провокационным шагом, направленным на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.

https://ria.ru/20250331/ulyanov-2008299862.html

https://ria.ru/20250330/preduprezhdenie-2008201197.html

https://ria.ru/20250330/otstavka-2008198212.html

россия

донецк

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, донецк, украина, владимир путин, дэвид лэмми, кир стармер, обсе, нато, евросоюз