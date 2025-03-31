В Британии объяснили, почему нельзя игнорировать предупреждения Путина
Spectator: игнорирование предупреждений Путина оказалось контрпродуктивно
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Многолетняя неспособность прислушиваться к предупреждениям президента России Владимира Путина касательно украинского конфликта оказалась опасно контрпродуктивной, с таким предупреждением в статье для The Spectator выступил ветеран британской армии и экс-глава миссии ОБСЕ в Донецке Мэт Уотли.
"Многолетняя неспособность принять предупреждения Владимира Путина за чистую монету оказалась опасно контрпродуктивной", — говорится в публикации.
"Когда министр иностранных дел (Британии — Прим. ред.) Дэвид Лэмми заявляет, что Путин не должен иметь права вето в отношении договоренностей в области безопасности, он отрицает фундаментальную реальность мирных переговоров", — пишет Уотли.
Автор отмечает, что неспособность Запада прислушаться к интересам России во многом мешает переговорному процессу.
"Для того, чтобы эффективно вести переговоры, необходимо прислушиваться, а не рефлекторно отвергать опасения противников. Только благодаря реализму можно проложить путь к прочному миру", — резюмирует он.
Агентство Блумберг 13 марта передало, что британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" — группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД ранее называли планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину провокационным шагом, направленным на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.