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Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР - РИА Новости, 31.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:03 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/pushilin-2008334323.html
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР - РИА Новости, 31.03.2025
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР
Установившаяся в ДНР погода благоприятствует продвижению российских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T10:03:00+03:00
2025-03-31T10:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
общество
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Установившаяся в ДНР погода благоприятствует продвижению российских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Беспилотников, к сожалению, применяется сейчас все больше, и они являются порой чуть ли не самым важным фактором в продвижении или же сдерживании. Поэтому здесь мы видим, что погодные условия в целом, если брать, если вы говорите о возможностях продвигаться нашим подразделениям, то здесь достаточно все благоприятно", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что в республике к погоде относятся своеобразно, уточнив, что туман и плохая видимость дают больше гарантий безопасности для населенных пунктов, по которым противник еще имеет возможность отрабатывать беспилотниками.
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донецкая народная республика, денис пушилин, общество, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Общество, Вооруженные силы РФ
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР

Пушилин: погода благоприятствует продвижению ВС России в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Установившаяся в ДНР погода благоприятствует продвижению российских войск, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Беспилотников, к сожалению, применяется сейчас все больше, и они являются порой чуть ли не самым важным фактором в продвижении или же сдерживании. Поэтому здесь мы видим, что погодные условия в целом, если брать, если вы говорите о возможностях продвигаться нашим подразделениям, то здесь достаточно все благоприятно", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что в республике к погоде относятся своеобразно, уточнив, что туман и плохая видимость дают больше гарантий безопасности для населенных пунктов, по которым противник еще имеет возможность отрабатывать беспилотниками.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинОбществоВооруженные силы РФ
 
 
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