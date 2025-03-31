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ВСУ намеренно обстреливают журналистов в ДНР, заявил Пушилин
ВСУ намеренно обстреливают журналистов в ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 31.03.2025
ВСУ намеренно обстреливают журналистов в ДНР, заявил Пушилин
Украинские войска по команде киевского режима умышленно обстреливают военных корреспондентов в Донецкой Народной Республике, и опознавательная надпись "Пресса"... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T09:49:00+03:00
2025-03-31T09:49:00+03:00
2025-03-31T10:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
денис пушилин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Украинские войска по команде киевского режима умышленно обстреливают военных корреспондентов в Донецкой Народной Республике, и опознавательная надпись "Пресса" создает дополнительную опасность, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. В воскресенье телеканал "Вести.Донецк" сообщил, что съемочная группа попала под удар украинского БПЛА во время выполнения редакционного задания в Горловке. Беспилотник намеревался атаковать автомобиль, в котором находились сотрудники телеканала, машина успела увернуться от прямого удара. Дрон разорвался рядом, часть осколков попала в автомобиль. "С учетом того, какую роль выполняют журналисты, насколько важно то, что они делают, наши военкоры, мы видим, что на протяжении всего периода с 2014 года противник умышленно обстреливает как раз прессу. Причем, если на каких-то этапах казалось, что опознавательные большие надписи "Пресса", это может служить уже защитой, то с учетом того, как действует противник, какие команды ставит украинский режим, к сожалению, это, наоборот, еще и дополнительная опасность. Увы, это так", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, горловка, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Денис Пушилин
ВСУ намеренно обстреливают журналистов в ДНР, заявил Пушилин
Пушилин: украинские войска умышленно обстреливают журналистов в ДНР