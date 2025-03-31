https://ria.ru/20250331/pushilin-2008329228.html

Пушилин сообщил о доминировании российских войск на фронте в ДНР

Пушилин сообщил о доминировании российских войск на фронте в ДНР - РИА Новости, 31.03.2025

Пушилин сообщил о доминировании российских войск на фронте в ДНР

Российские войска сохраняют доминирующее положение на фронте в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 31.03.2025

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специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

часов яр

денис пушилин

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российские войска сохраняют доминирующее положение на фронте в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "На линии фронта мы продолжаем фиксировать полное доминирование Вооруженных сил Российской Федерации, но, безусловно, местами противник пытается контратаковать и есть горячие точки на линии соприкосновения. Это, безусловно, и Часов Яр, где продолжаются городские бои, это и на подступах к Дзержинску, скажем так, противник не оставляет попыток, перебрасывая резервы, все-таки удержать продвижение наших подразделений", — сказал он.Глава республики напомнил, что на Красноармейском направлении за прошедшую неделю российские бойцы освободили несколько населенных пунктов."Мы видим, что противник продолжает туда перебрасывать также резервы. Именно там, на этом направлении, были зафиксированы среди штурмовиков противника и женщины. Вот это одно из наших подразделений зафиксировало. Также мы видим, что продолжается продвижение по лесополосам на Великоновоселовском направлении наших подразделений", — уточнил Пушилин.Он добавил, что у ВСУ еще есть возможность бить по Горловке и они продолжают обстрелы города.По информации Минобороны, только за 29 и 30 марта Южная группировка освободила в ДНР село Пантелеймоновка, а группировка "Центр" — село Запорожье. Кроме того, 29 марта группировка "Днепр" взяла под контроль село Щербаки в Запорожской области, а "Север" — Веселовку в Сумской области.

https://ria.ru/20250331/spetsoperatsiya-2008307254.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

часов яр

россия

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донецкая народная республика, часов яр, денис пушилин, вооруженные силы украины, россия