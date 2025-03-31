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Пушилин сообщил о доминировании российских войск на фронте в ДНР - РИА Новости, 31.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:31 31.03.2025 (обновлено: 11:12 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/pushilin-2008329228.html
Пушилин сообщил о доминировании российских войск на фронте в ДНР
Пушилин сообщил о доминировании российских войск на фронте в ДНР - РИА Новости, 31.03.2025
Пушилин сообщил о доминировании российских войск на фронте в ДНР
Российские войска сохраняют доминирующее положение на фронте в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T09:31:00+03:00
2025-03-31T11:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
часов яр
денис пушилин
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российские войска сохраняют доминирующее положение на фронте в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". "На линии фронта мы продолжаем фиксировать полное доминирование Вооруженных сил Российской Федерации, но, безусловно, местами противник пытается контратаковать и есть горячие точки на линии соприкосновения. Это, безусловно, и Часов Яр, где продолжаются городские бои, это и на подступах к Дзержинску, скажем так, противник не оставляет попыток, перебрасывая резервы, все-таки удержать продвижение наших подразделений", — сказал он.Глава республики напомнил, что на Красноармейском направлении за прошедшую неделю российские бойцы освободили несколько населенных пунктов."Мы видим, что противник продолжает туда перебрасывать также резервы. Именно там, на этом направлении, были зафиксированы среди штурмовиков противника и женщины. Вот это одно из наших подразделений зафиксировало. Также мы видим, что продолжается продвижение по лесополосам на Великоновоселовском направлении наших подразделений", — уточнил Пушилин.Он добавил, что у ВСУ еще есть возможность бить по Горловке и они продолжают обстрелы города.По информации Минобороны, только за 29 и 30 марта Южная группировка освободила в ДНР село Пантелеймоновка, а группировка "Центр" — село Запорожье. Кроме того, 29 марта группировка "Днепр" взяла под контроль село Щербаки в Запорожской области, а "Север" — Веселовку в Сумской области.
https://ria.ru/20250331/spetsoperatsiya-2008307254.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, часов яр, денис пушилин, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Россия
Пушилин сообщил о доминировании российских войск на фронте в ДНР

Пушилин: ВС России сохраняют доминирующее положение на фронте в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкШтурмовики в ДНР
Штурмовики в ДНР - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Штурмовики в ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российские войска сохраняют доминирующее положение на фронте в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"На линии фронта мы продолжаем фиксировать полное доминирование Вооруженных сил Российской Федерации, но, безусловно, местами противник пытается контратаковать и есть горячие точки на линии соприкосновения. Это, безусловно, и Часов Яр, где продолжаются городские бои, это и на подступах к Дзержинску, скажем так, противник не оставляет попыток, перебрасывая резервы, все-таки удержать продвижение наших подразделений", — сказал он.
Кадры освобождения Запорожья в ДНР - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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Глава республики напомнил, что на Красноармейском направлении за прошедшую неделю российские бойцы освободили несколько населенных пунктов.
"Мы видим, что противник продолжает туда перебрасывать также резервы. Именно там, на этом направлении, были зафиксированы среди штурмовиков противника и женщины. Вот это одно из наших подразделений зафиксировало. Также мы видим, что продолжается продвижение по лесополосам на Великоновоселовском направлении наших подразделений", — уточнил Пушилин.
Он добавил, что у ВСУ еще есть возможность бить по Горловке и они продолжают обстрелы города.
По информации Минобороны, только за 29 и 30 марта Южная группировка освободила в ДНР село Пантелеймоновка, а группировка "Центр" — село Запорожье. Кроме того, 29 марта группировка "Днепр" взяла под контроль село Щербаки в Запорожской области, а "Север" — Веселовку в Сумской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЧасов ЯрДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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