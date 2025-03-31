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В Вологде прокуратура проводит проверку после пожара в ночном клубе
В Вологде прокуратура проводит проверку после пожара в ночном клубе - РИА Новости, 31.03.2025
В Вологде прокуратура проводит проверку после пожара в ночном клубе
Прокуратура проводит проверку после пожара в ночном клубе в Вологде, сообщала областное надзорное ведомство. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T09:40:00+03:00
2025-03-31T09:40:00+03:00
2025-03-31T09:41:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после пожара в ночном клубе в Вологде, сообщала областное надзорное ведомство. "По поручению прокурора области Андрея Тимошичева прокуратурой города Вологды организована проверка по факту произошедшего 30 марта пожара в ночном клубе "Огни Сухоны" в городе Вологде. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. Прокуратура города взяла под контроль установление всех обстоятельств пожара и проведение процессуальной проверки по факту возгорания. Ранее мэр Вологды Андрей Накрошаев сообщал, что пожар произошел вечером в воскресенье в ресторане в Вологде, эвакуированы 15 человек, пострадавших нет. Пресс-служба МЧС РФ сообщила, что кровля ночного клуба в Вологде горела на площади 900 квадратных метров. Пожар был ликвидирован после полуночи.
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происшествия, вологда, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Вологда, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Вологде прокуратура проводит проверку после пожара в ночном клубе
Прокуратура начала проверку после пожара в ночном клубе "Огни Сухоны" в Вологде