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Трамп пригрозил Зеленскому большими проблемами за отказ от сделки - РИА Новости, 31.03.2025
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03:56 31.03.2025 (обновлено: 09:21 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/problemy-2008303625.html
Трамп пригрозил Зеленскому большими проблемами за отказ от сделки
Трамп пригрозил Зеленскому большими проблемами за отказ от сделки - РИА Новости, 31.03.2025
Трамп пригрозил Зеленскому большими проблемами за отказ от сделки
Владимира Зеленского ждут очень большие проблемы, если тот попытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам, привело агентство Reuters слова... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T03:56:00+03:00
2025-03-31T09:21:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Владимира Зеленского ждут очень большие проблемы, если тот попытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам, привело агентство Reuters слова президента США Дональда Трампа."Если он (Зеленский. — Прим. ред.) это сделает, у него возникнут некоторые проблемы — большие, большие проблемы", — сказал глава Белого дома.По мнению Трампа, Зеленский хочет отказаться от соглашения, утверждает агентство.На прошлой неделе депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Киева. По его словам, документ предполагает участие Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины.Зеленский, в свою очередь, обвинил США в изменении условий соглашения. Он также отказался признать ранее предоставленную Вашингтоном помощь долгом.Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от него согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента Владимира Путина. После перепалки с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.По итогам переговоров 11 марта в официальном коммюнике, опубликованном на сайте Зеленского, сообщалось, что США и Украина договорились заключить всеобъемлющее соглашение о разработке украинских минеральных ресурсов.
https://ria.ru/20250329/sdelka-2007949881.html
https://ria.ru/20250330/zelenskiy-2008196005.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, верховная рада украины
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
Трамп пригрозил Зеленскому большими проблемами за отказ от сделки

Reuters: Трамп пообещал Зеленскому большие проблемы из-за отказа от сделки

© AP Photo / Ben CurtisДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Владимира Зеленского ждут очень большие проблемы, если тот попытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам, привело агентство Reuters слова президента США Дональда Трампа.
"Если он (Зеленский. — Прим. ред.) это сделает, у него возникнут некоторые проблемы — большие, большие проблемы", — сказал глава Белого дома.
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По мнению Трампа, Зеленский хочет отказаться от соглашения, утверждает агентство.
На прошлой неделе депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Киева. По его словам, документ предполагает участие Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины.
Зеленский, в свою очередь, обвинил США в изменении условий соглашения. Он также отказался признать ранее предоставленную Вашингтоном помощь долгом.
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Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от него согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента Владимира Путина. После перепалки с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
По итогам переговоров 11 марта в официальном коммюнике, опубликованном на сайте Зеленского, сообщалось, что США и Украина договорились заключить всеобъемлющее соглашение о разработке украинских минеральных ресурсов.
Добыча редкоземельных металлов в Житомирской области - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
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29 марта, 19:26
 
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