Трамп пригрозил Зеленскому большими проблемами за отказ от сделки
Reuters: Трамп пообещал Зеленскому большие проблемы из-за отказа от сделки
© AP Photo / Ben CurtisДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Ben Curtis
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Владимира Зеленского ждут очень большие проблемы, если тот попытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам, привело агентство Reuters слова президента США Дональда Трампа.
"Если он (Зеленский. — Прим. ред.) это сделает, у него возникнут некоторые проблемы — большие, большие проблемы", — сказал глава Белого дома.
"Это капитуляция". Украина готовится потерять все
29 марта, 08:00
По мнению Трампа, Зеленский хочет отказаться от соглашения, утверждает агентство.
На прошлой неделе депутат Верховной рады Ярослав Железняк рассказал, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Киева. По его словам, документ предполагает участие Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины.
Зеленский, в свою очередь, обвинил США в изменении условий соглашения. Он также отказался признать ранее предоставленную Вашингтоном помощь долгом.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от него согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента Владимира Путина. После перепалки с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
По итогам переговоров 11 марта в официальном коммюнике, опубликованном на сайте Зеленского, сообщалось, что США и Украина договорились заключить всеобъемлющее соглашение о разработке украинских минеральных ресурсов.