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Призывников начнут отправлять к местам несения службы 10 апреля - РИА Новости, 31.03.2025
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17:17 31.03.2025 (обновлено: 17:18 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/prizyvniki-2008462525.html
Призывников начнут отправлять к местам несения службы 10 апреля
Призывников начнут отправлять к местам несения службы 10 апреля - РИА Новости, 31.03.2025
Призывников начнут отправлять к местам несения службы 10 апреля
Призывников в ходе весенней кампании начнут отправлять к местам несения службы 10 апреля, сообщил заместитель начальника Главного... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T17:17:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Призывников в ходе весенней кампании начнут отправлять к местам несения службы 10 апреля, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. "Начало отправок призывников со сборных пунктов спланировано с 10 апреля 2025 года", - сказал Цимлянский. Он подчеркнул, что срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев. Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил и других воинских формирований на территории РФ. Призывники не будут направлены на срочную службу в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области или для участия там в специальной военной операции, сообщили ранее в Минобороны РФ.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), общество
Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Общество
Призывников начнут отправлять к местам несения службы 10 апреля

Генштаб: отправку призывников к местам несения службы начнут 10 апреля

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПризывники перед отправкой на военную службу
Призывники перед отправкой на военную службу - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Призывники перед отправкой на военную службу. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Призывников в ходе весенней кампании начнут отправлять к местам несения службы 10 апреля, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
"Начало отправок призывников со сборных пунктов спланировано с 10 апреля 2025 года", - сказал Цимлянский.
Он подчеркнул, что срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев. Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил и других воинских формирований на территории РФ.
Призывники не будут направлены на срочную службу в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области или для участия там в специальной военной операции, сообщили ранее в Минобороны РФ.
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