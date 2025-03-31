https://ria.ru/20250331/prizyvniki-2008462525.html

Призывников начнут отправлять к местам несения службы 10 апреля

Призывников начнут отправлять к местам несения службы 10 апреля - РИА Новости, 31.03.2025

Призывников начнут отправлять к местам несения службы 10 апреля

Призывников в ходе весенней кампании начнут отправлять к местам несения службы 10 апреля, сообщил заместитель начальника Главного... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T17:17:00+03:00

2025-03-31T17:17:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Призывников в ходе весенней кампании начнут отправлять к местам несения службы 10 апреля, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. "Начало отправок призывников со сборных пунктов спланировано с 10 апреля 2025 года", - сказал Цимлянский. Он подчеркнул, что срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев. Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил и других воинских формирований на территории РФ. Призывники не будут направлены на срочную службу в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области или для участия там в специальной военной операции, сообщили ранее в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250331/prizyv-1598051991.html

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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), общество