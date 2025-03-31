https://ria.ru/20250331/prizyvniki-2008453225.html

Призывников не направят на срочную службу в новые регионы

Призывников не направят на срочную службу в новые регионы - РИА Новости, 31.03.2025

Призывников не направят на срочную службу в новые регионы

Призывники не будут направлены на срочную службу в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области или для участия там в специальной военной операции, сообщили в... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T16:47:00+03:00

2025-03-31T16:47:00+03:00

2025-03-31T16:48:00+03:00

россия

луганская народная республика

запорожская область

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Призывники не будут направлены на срочную службу в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области или для участия там в специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ. "Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации и других воинских формирований на территории Российской Федерации. В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации (Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области), или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут", - пояснил заместитель начальника ГОМУ Генштаба вице-адмирал Владимир Цимлянский. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу граждан РФ от 18 до 30 лет с 1 апреля по 15 июля, весеннему призыву в 2025 году подлежат 160 тысяч человек, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.

https://ria.ru/20250331/prizyv-1598051991.html

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россия, луганская народная республика, запорожская область, владимир путин, безопасность