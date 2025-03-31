https://ria.ru/20250331/prizyvniki-2008453225.html
Призывников не направят на срочную службу в новые регионы
Призывников не направят на срочную службу в новые регионы - РИА Новости, 31.03.2025
Призывников не направят на срочную службу в новые регионы
Призывники не будут направлены на срочную службу в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области или для участия там в специальной военной операции, сообщили в... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T16:47:00+03:00
2025-03-31T16:47:00+03:00
2025-03-31T16:48:00+03:00
россия
луганская народная республика
запорожская область
владимир путин
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149818/59/1498185978_0:204:2501:1610_1920x0_80_0_0_bdba0e94c421a356fa371a3557d56eb8.jpg
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Призывники не будут направлены на срочную службу в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области или для участия там в специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ. "Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации и других воинских формирований на территории Российской Федерации. В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации (Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области), или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут", - пояснил заместитель начальника ГОМУ Генштаба вице-адмирал Владимир Цимлянский. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу граждан РФ от 18 до 30 лет с 1 апреля по 15 июля, весеннему призыву в 2025 году подлежат 160 тысяч человек, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
https://ria.ru/20250331/prizyv-1598051991.html
россия
луганская народная республика
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149818/59/1498185978_42:0:2458:1812_1920x0_80_0_0_2bf674ae0ccd627a4e2ca53a0f5985ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, запорожская область, владимир путин, безопасность
Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Владимир Путин, Безопасность
Призывников не направят на срочную службу в новые регионы
МО: призывников не направят в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области