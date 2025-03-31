https://ria.ru/20250331/prizyv-2008452178.html

Призывная кампания не связана со спецоперацией, заявило Минобороны

Призывная кампания не связана со спецоперацией, заявило Минобороны - РИА Новости, 31.03.2025

Призывная кампания не связана со спецоперацией, заявило Минобороны

Начинающаяся в России 1 апреля призывная кампания никак не связана с проведением спецоперации на Украине, заявили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T16:43:00+03:00

2025-03-31T16:43:00+03:00

2025-03-31T17:07:00+03:00

россия

украина

владимир путин

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Начинающаяся в России 1 апреля призывная кампания никак не связана с проведением спецоперации на Украине, заявили в Минобороны РФ. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу граждан РФ от 18 до 30 лет с 1 апреля по 15 июля, весеннему призыву в 2025 году подлежат 160 тысяч человек. "Предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф