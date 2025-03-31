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Призывная кампания не связана со спецоперацией, заявило Минобороны - РИА Новости, 31.03.2025
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16:43 31.03.2025 (обновлено: 17:07 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/prizyv-2008452178.html
Призывная кампания не связана со спецоперацией, заявило Минобороны
Призывная кампания не связана со спецоперацией, заявило Минобороны - РИА Новости, 31.03.2025
Призывная кампания не связана со спецоперацией, заявило Минобороны
Начинающаяся в России 1 апреля призывная кампания никак не связана с проведением спецоперации на Украине, заявили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.03.2025
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россия
украина
владимир путин
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Начинающаяся в России 1 апреля призывная кампания никак не связана с проведением спецоперации на Украине, заявили в Минобороны РФ. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу граждан РФ от 18 до 30 лет с 1 апреля по 15 июля, весеннему призыву в 2025 году подлежат 160 тысяч человек. "Предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.
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россия, украина, владимир путин, безопасность, вооруженные силы рф
Россия, Украина, Владимир Путин, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Призывная кампания не связана со спецоперацией, заявило Минобороны

Минобороны: призывная кампания не связана с проведением спецоперации на Украине

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСолдаты-срочники
Солдаты-срочники - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Начинающаяся в России 1 апреля призывная кампания никак не связана с проведением спецоперации на Украине, заявили в Минобороны РФ.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу граждан РФ от 18 до 30 лет с 1 апреля по 15 июля, весеннему призыву в 2025 году подлежат 160 тысяч человек.
"Предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.
Отправка первых новобранцев весеннего призыва в Вооруженные Силы из Краснодарского края на железнодорожном вокзале Краснодар-1 - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Весенний призыв в армию 2025 — когда начинается и сколько продлится
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РоссияУкраинаВладимир ПутинБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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