https://ria.ru/20250331/prizyv-2008443901.html

Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу

Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу - РИА Новости, 31.03.2025

Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу

Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу с 1 апреля по 15 июля, следует из документа на сайте официального опубликования... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T16:19:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу с 1 апреля по 15 июля, следует из документа на сайте официального опубликования правовой информации.Ему подлежат россияне в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающие в запасе, в количестве 160 тысяч человек.Указ предписывает уволить солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок службы по призыву истек.Как уточнили в Минобороны: Указ президента вступает в силу со дня официального опубликования.

https://ria.ru/20250223/rossiya-2001027411.html

https://ria.ru/20250331/prizyv-1598051991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, владимир путин, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика