Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу
Путин подписал указ о весеннем призыве на срочную службу
Призывники в сборном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу с 1 апреля по 15 июля, следует из документа на сайте официального опубликования правовой информации.
Ему подлежат россияне в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающие в запасе, в количестве 160 тысяч человек.
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Указ предписывает уволить солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок службы по призыву истек.
Как уточнили в Минобороны:
- начинающаяся призывная кампания не связана с проведением спецоперации;
- большинство призывников сначала направят в учебные соединения и воинские части, а затем в войска;
- их не будут отправлять в пункты дислокации подразделений российских ВС в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях или для участия там в выполнении задач спецоперации;
- направлять призывников к месту службы начнут 10 апреля, ее срок составит 12 месяцев;
- военных, которые в установленные сроки прошли службу по призыву, своевременно уволят и отправят к местам проживания;
- электронные повестки будут приходить в личный кабинет призывника на портале "Госуслуги", а в Москве — в ЛК на "Мос.ру";
- повестки в бумажном виде остаются юридически значимыми, их будут рассылать заказными письмами по месту жительства или пребывания, а также вручать лично.
Указ президента вступает в силу со дня официального опубликования.