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Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу - РИА Новости, 31.03.2025
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16:19 31.03.2025 (обновлено: 20:10 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/prizyv-2008443901.html
Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу
Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу - РИА Новости, 31.03.2025
Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу
Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу с 1 апреля по 15 июля, следует из документа на сайте официального опубликования... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T16:19:00+03:00
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россия
безопасность
владимир путин
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу с 1 апреля по 15 июля, следует из документа на сайте официального опубликования правовой информации.Ему подлежат россияне в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающие в запасе, в количестве 160 тысяч человек.Указ предписывает уволить солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок службы по призыву истек.Как уточнили в Минобороны: Указ президента вступает в силу со дня официального опубликования.
https://ria.ru/20250223/rossiya-2001027411.html
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россия, безопасность, владимир путин, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика
Россия, Безопасность, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу

Путин подписал указ о весеннем призыве на срочную службу

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПризывники в сборном пункте
Призывники в сборном пункте - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Призывники в сборном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу с 1 апреля по 15 июля, следует из документа на сайте официального опубликования правовой информации.
Ему подлежат россияне в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающие в запасе, в количестве 160 тысяч человек.
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Указ предписывает уволить солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок службы по призыву истек.
Как уточнили в Минобороны:
  • начинающаяся призывная кампания не связана с проведением спецоперации;
  • большинство призывников сначала направят в учебные соединения и воинские части, а затем в войска;
  • их не будут отправлять в пункты дислокации подразделений российских ВС в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях или для участия там в выполнении задач спецоперации;
  • направлять призывников к месту службы начнут 10 апреля, ее срок составит 12 месяцев;
  • военных, которые в установленные сроки прошли службу по призыву, своевременно уволят и отправят к местам проживания;
  • электронные повестки будут приходить в личный кабинет призывника на портале "Госуслуги", а в Москве — в ЛК на "Мос.ру";
  • повестки в бумажном виде остаются юридически значимыми, их будут рассылать заказными письмами по месту жительства или пребывания, а также вручать лично.
Указ президента вступает в силу со дня официального опубликования.
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РоссияБезопасностьВладимир ПутинВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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