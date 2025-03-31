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В Приморье арестовали подозреваемых в убийстве ветерана СВО - РИА Новости, 31.03.2025
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04:47 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/primore-2008306118.html
В Приморье арестовали подозреваемых в убийстве ветерана СВО
В Приморье арестовали подозреваемых в убийстве ветерана СВО - РИА Новости, 31.03.2025
В Приморье арестовали подозреваемых в убийстве ветерана СВО
Суд в Приморье заключил под стражу до 25 мая двух местных жителей, подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого было обнаружено под мостом в селе Хороль... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T04:47:00+03:00
2025-03-31T04:47:00+03:00
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 31 мар – РИА Новости. Суд в Приморье заключил под стражу до 25 мая двух местных жителей, подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого было обнаружено под мостом в селе Хороль Приморского края, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. Ранее региональное следственное управление СК РФ сообщило, что в селе Хороль под мостом было обнаружено тело местного жителя с повреждениями головы, было возбуждено уголовное дело об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что погибший – ветеран СВО. Позже следственное управление СК сообщило о задержании по подозрению в преступлении двух местных жителей 20 и 25 лет. По версии следствия, подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировали конфликт с потерпевшим и избили его. Когда от полученных ударов потерпевший перестал подавать признаки жизни, подозреваемые похитили у него телефон и документы, а также предприняли меры к сокрытию преступления. "Судом удовлетворены ходатайства следователя, подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 мая 2025 года", - говорится в сообщении.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье арестовали подозреваемых в убийстве ветерана СВО

В Приморье арестовали двоих подозреваемых в убийстве ветерана СВО

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 31 мар – РИА Новости. Суд в Приморье заключил под стражу до 25 мая двух местных жителей, подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого было обнаружено под мостом в селе Хороль Приморского края, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.
Ранее региональное следственное управление СК РФ сообщило, что в селе Хороль под мостом было обнаружено тело местного жителя с повреждениями головы, было возбуждено уголовное дело об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что погибший – ветеран СВО. Позже следственное управление СК сообщило о задержании по подозрению в преступлении двух местных жителей 20 и 25 лет. По версии следствия, подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировали конфликт с потерпевшим и избили его. Когда от полученных ударов потерпевший перестал подавать признаки жизни, подозреваемые похитили у него телефон и документы, а также предприняли меры к сокрытию преступления.
"Судом удовлетворены ходатайства следователя, подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 мая 2025 года", - говорится в сообщении.
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