https://ria.ru/20250331/primore-2008306118.html
В Приморье арестовали подозреваемых в убийстве ветерана СВО
В Приморье арестовали подозреваемых в убийстве ветерана СВО - РИА Новости, 31.03.2025
В Приморье арестовали подозреваемых в убийстве ветерана СВО
Суд в Приморье заключил под стражу до 25 мая двух местных жителей, подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого было обнаружено под мостом в селе Хороль... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T04:47:00+03:00
2025-03-31T04:47:00+03:00
2025-03-31T04:47:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_59e5a66e8a2ffa63e7eb2a405fcf6bd6.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 31 мар – РИА Новости. Суд в Приморье заключил под стражу до 25 мая двух местных жителей, подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого было обнаружено под мостом в селе Хороль Приморского края, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. Ранее региональное следственное управление СК РФ сообщило, что в селе Хороль под мостом было обнаружено тело местного жителя с повреждениями головы, было возбуждено уголовное дело об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что погибший – ветеран СВО. Позже следственное управление СК сообщило о задержании по подозрению в преступлении двух местных жителей 20 и 25 лет. По версии следствия, подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировали конфликт с потерпевшим и избили его. Когда от полученных ударов потерпевший перестал подавать признаки жизни, подозреваемые похитили у него телефон и документы, а также предприняли меры к сокрытию преступления. "Судом удовлетворены ходатайства следователя, подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 мая 2025 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250328/arest-2008055268.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6a69b5ce5de98068f36abb3bfb86309c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье арестовали подозреваемых в убийстве ветерана СВО
В Приморье арестовали двоих подозреваемых в убийстве ветерана СВО