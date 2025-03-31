https://ria.ru/20250331/primore-2008306118.html

В Приморье арестовали подозреваемых в убийстве ветерана СВО

В Приморье арестовали подозреваемых в убийстве ветерана СВО - РИА Новости, 31.03.2025

В Приморье арестовали подозреваемых в убийстве ветерана СВО

Суд в Приморье заключил под стражу до 25 мая двух местных жителей, подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого было обнаружено под мостом в селе Хороль... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T04:47:00+03:00

2025-03-31T04:47:00+03:00

2025-03-31T04:47:00+03:00

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 31 мар – РИА Новости. Суд в Приморье заключил под стражу до 25 мая двух местных жителей, подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого было обнаружено под мостом в селе Хороль Приморского края, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. Ранее региональное следственное управление СК РФ сообщило, что в селе Хороль под мостом было обнаружено тело местного жителя с повреждениями головы, было возбуждено уголовное дело об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что погибший – ветеран СВО. Позже следственное управление СК сообщило о задержании по подозрению в преступлении двух местных жителей 20 и 25 лет. По версии следствия, подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировали конфликт с потерпевшим и избили его. Когда от полученных ударов потерпевший перестал подавать признаки жизни, подозреваемые похитили у него телефон и документы, а также предприняли меры к сокрытию преступления. "Судом удовлетворены ходатайства следователя, подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 мая 2025 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250328/arest-2008055268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф)