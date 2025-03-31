https://ria.ru/20250331/primore-2008303239.html

При столкновении двух иномарок в Приморье погиб человек

При столкновении двух иномарок в Приморье погиб человек - РИА Новости, 31.03.2025

При столкновении двух иномарок в Приморье погиб человек

Один человек погиб и девять пострадали в результате столкновения двух иномарок на трассе в Приморье, сообщает региональное УМВД РФ. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T03:43:00+03:00

2025-03-31T03:43:00+03:00

2025-03-31T04:33:00+03:00

происшествия

владивосток

хабаровск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 31 мар – РИА Новости. Один человек погиб и девять пострадали в результате столкновения двух иномарок на трассе в Приморье, сообщает региональное УМВД РФ. ДТП произошло на 393-м километре автодороги А-370 "Уссури". "По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Sienta, двигаясь со стороны Владивостока в направлении Хабаровска, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Voxy. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла пассажирка автомобиля Toyota Voxy. Травмы различной степени тяжести получили оба водителя транспортных средств и семь пассажиров", - говорится в сообщении. На месте автоаварии работают сотрудники полиции.Как сообщает прокуратура Приморья, в микроавтобусе Toyota Voxy находились водитель и шесть пассажиров. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.На место выехала заместитель межрайонного прокурора Анна Кадетова.

https://ria.ru/20250330/dtp-2008256743.html

владивосток

хабаровск

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происшествия, владивосток, хабаровск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)