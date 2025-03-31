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При столкновении двух иномарок в Приморье погиб человек - РИА Новости, 31.03.2025
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03:43 31.03.2025 (обновлено: 04:33 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/primore-2008303239.html
При столкновении двух иномарок в Приморье погиб человек
При столкновении двух иномарок в Приморье погиб человек - РИА Новости, 31.03.2025
При столкновении двух иномарок в Приморье погиб человек
Один человек погиб и девять пострадали в результате столкновения двух иномарок на трассе в Приморье, сообщает региональное УМВД РФ. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T03:43:00+03:00
2025-03-31T04:33:00+03:00
происшествия
владивосток
хабаровск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 31 мар – РИА Новости. Один человек погиб и девять пострадали в результате столкновения двух иномарок на трассе в Приморье, сообщает региональное УМВД РФ. ДТП произошло на 393-м километре автодороги А-370 "Уссури". "По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Sienta, двигаясь со стороны Владивостока в направлении Хабаровска, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Voxy. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла пассажирка автомобиля Toyota Voxy. Травмы различной степени тяжести получили оба водителя транспортных средств и семь пассажиров", - говорится в сообщении. На месте автоаварии работают сотрудники полиции.Как сообщает прокуратура Приморья, в микроавтобусе Toyota Voxy находились водитель и шесть пассажиров. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.На место выехала заместитель межрайонного прокурора Анна Кадетова.
https://ria.ru/20250330/dtp-2008256743.html
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происшествия, владивосток, хабаровск, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Владивосток, Хабаровск, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
При столкновении двух иномарок в Приморье погиб человек

При столкновении иномарок в Приморье погиб человек, девять человек пострадали

© Полиция ПриморьяПри столкновении двух иномарок в Приморье погиб человек, девять человек пострадало
При столкновении двух иномарок в Приморье погиб человек, девять человек пострадало - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Полиция Приморья
При столкновении двух иномарок в Приморье погиб человек, девять человек пострадало. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 31 мар – РИА Новости. Один человек погиб и девять пострадали в результате столкновения двух иномарок на трассе в Приморье, сообщает региональное УМВД РФ.
ДТП произошло на 393-м километре автодороги А-370 "Уссури".
"По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Sienta, двигаясь со стороны Владивостока в направлении Хабаровска, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Voxy. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла пассажирка автомобиля Toyota Voxy. Травмы различной степени тяжести получили оба водителя транспортных средств и семь пассажиров", - говорится в сообщении.
На месте автоаварии работают сотрудники полиции.
Как сообщает прокуратура Приморья, в микроавтобусе Toyota Voxy находились водитель и шесть пассажиров. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.
На место выехала заместитель межрайонного прокурора Анна Кадетова.
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ПроисшествияВладивостокХабаровскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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