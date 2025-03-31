https://ria.ru/20250331/prigovor-2008441313.html

Жителю Смоленской области, убившему семью пенсионеров, вынесли приговор

Жителю Смоленской области, убившему семью пенсионеров, вынесли приговор - РИА Новости, 31.03.2025

Жителю Смоленской области, убившему семью пенсионеров, вынесли приговор

Смоленский областной суд назначил пожизненное лишение свободы мужчине, признанному виновным в убийстве ради корысти супружеской пары пенсионеров, сообщают СУСК... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T16:08:00+03:00

2025-03-31T16:08:00+03:00

2025-03-31T16:19:00+03:00

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Смоленский областной суд назначил пожизненное лишение свободы мужчине, признанному виновным в убийстве ради корысти супружеской пары пенсионеров, сообщают СУСК и прокуратура Смоленской области. Суд установил, что в июле 2023 года подсудимый, являющийся иностранным гражданином, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник на приусадебный участок жилого дома, принадлежащего пожилым людям в деревне Коски Рославльского района Смоленской области, информирует прокуратура. "С целью хищения денег и имущества мужчина напал во дворе дома на пенсионерку, нанеся ей не менее шести ударов обухом топора по голове, а затем, войдя в дом, нанес не менее трех ударов топором по голове ее спящему супругу", - говорится в сообщении. После этого подсудимый открыл сейф и похитил из него государственные награды пенсионера, в частности, как уточнили РИА Новости в прокуратуре, награду "Заслуженный работник лесной промышленности Российской Федерации", 100 тысяч рублей, охотничье ружье, травматический пистолет и патроны к ним, а также спиртные напитки. По данным СУСК по Смоленской области, мужчина ранее был знаком с супружеской парой и за несколько лет до преступления работал у них по найму, был вхож в их дом и располагал сведениями об имущественном положении супругов. После нападения подсудимый поместил похищенное в их автомобиль, на котором скрылся с места преступления, установил суд. Спустя несколько дней подсудимый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Супруги скончались в больнице. "С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей", - информирует прокуратура. Уточняется, что 49-летний мужчина был признан виновным в убийстве, разбое, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов, незаконном приобретении государственных наград и неправомерном завладении автомобилем.

https://ria.ru/20241014/krasnojarsk-1977883304.html

https://ria.ru/20241108/ubiystvo-1982625155.html

https://ria.ru/20250325/prigovor-2007258809.html

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