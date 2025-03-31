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Жителю Смоленской области, убившему семью пенсионеров, вынесли приговор - РИА Новости, 31.03.2025
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16:08 31.03.2025 (обновлено: 16:19 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/prigovor-2008441313.html
Жителю Смоленской области, убившему семью пенсионеров, вынесли приговор
Жителю Смоленской области, убившему семью пенсионеров, вынесли приговор - РИА Новости, 31.03.2025
Жителю Смоленской области, убившему семью пенсионеров, вынесли приговор
Смоленский областной суд назначил пожизненное лишение свободы мужчине, признанному виновным в убийстве ради корысти супружеской пары пенсионеров, сообщают СУСК... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T16:08:00+03:00
2025-03-31T16:19:00+03:00
происшествия
смоленская область
рославльский район
смоленский областной суд
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Смоленский областной суд назначил пожизненное лишение свободы мужчине, признанному виновным в убийстве ради корысти супружеской пары пенсионеров, сообщают СУСК и прокуратура Смоленской области. Суд установил, что в июле 2023 года подсудимый, являющийся иностранным гражданином, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник на приусадебный участок жилого дома, принадлежащего пожилым людям в деревне Коски Рославльского района Смоленской области, информирует прокуратура. "С целью хищения денег и имущества мужчина напал во дворе дома на пенсионерку, нанеся ей не менее шести ударов обухом топора по голове, а затем, войдя в дом, нанес не менее трех ударов топором по голове ее спящему супругу", - говорится в сообщении. После этого подсудимый открыл сейф и похитил из него государственные награды пенсионера, в частности, как уточнили РИА Новости в прокуратуре, награду "Заслуженный работник лесной промышленности Российской Федерации", 100 тысяч рублей, охотничье ружье, травматический пистолет и патроны к ним, а также спиртные напитки. По данным СУСК по Смоленской области, мужчина ранее был знаком с супружеской парой и за несколько лет до преступления работал у них по найму, был вхож в их дом и располагал сведениями об имущественном положении супругов. После нападения подсудимый поместил похищенное в их автомобиль, на котором скрылся с места преступления, установил суд. Спустя несколько дней подсудимый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Супруги скончались в больнице. "С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей", - информирует прокуратура. Уточняется, что 49-летний мужчина был признан виновным в убийстве, разбое, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов, незаконном приобретении государственных наград и неправомерном завладении автомобилем.
https://ria.ru/20241014/krasnojarsk-1977883304.html
https://ria.ru/20241108/ubiystvo-1982625155.html
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происшествия, смоленская область, рославльский район, смоленский областной суд, россия
Происшествия, Смоленская область, Рославльский район, Смоленский областной суд, Россия
Жителю Смоленской области, убившему семью пенсионеров, вынесли приговор

Житель Смоленской области получил пожизненный срок за убийство семьи пенсионеров

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мар – РИА Новости. Смоленский областной суд назначил пожизненное лишение свободы мужчине, признанному виновным в убийстве ради корысти супружеской пары пенсионеров, сообщают СУСК и прокуратура Смоленской области.
Суд установил, что в июле 2023 года подсудимый, являющийся иностранным гражданином, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник на приусадебный участок жилого дома, принадлежащего пожилым людям в деревне Коски Рославльского района Смоленской области, информирует прокуратура.
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"С целью хищения денег и имущества мужчина напал во дворе дома на пенсионерку, нанеся ей не менее шести ударов обухом топора по голове, а затем, войдя в дом, нанес не менее трех ударов топором по голове ее спящему супругу", - говорится в сообщении.
После этого подсудимый открыл сейф и похитил из него государственные награды пенсионера, в частности, как уточнили РИА Новости в прокуратуре, награду "Заслуженный работник лесной промышленности Российской Федерации", 100 тысяч рублей, охотничье ружье, травматический пистолет и патроны к ним, а также спиртные напитки.
По данным СУСК по Смоленской области, мужчина ранее был знаком с супружеской парой и за несколько лет до преступления работал у них по найму, был вхож в их дом и располагал сведениями об имущественном положении супругов.
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После нападения подсудимый поместил похищенное в их автомобиль, на котором скрылся с места преступления, установил суд. Спустя несколько дней подсудимый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Супруги скончались в больнице.
«
"С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей", - информирует прокуратура.
Уточняется, что 49-летний мужчина был признан виновным в убийстве, разбое, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов, незаконном приобретении государственных наград и неправомерном завладении автомобилем.
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