https://ria.ru/20250331/prigovor-2008437088.html

Додик прокомментировал приговор Ле Пен

Додик прокомментировал приговор Ле Пен - РИА Новости, 31.03.2025

Додик прокомментировал приговор Ле Пен

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что лидера фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T15:57:00+03:00

2025-03-31T15:57:00+03:00

2025-03-31T15:57:00+03:00

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БЕЛГРАД, 31 мар - РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что лидера фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен осудили по политическим причинам, как и его самого, поскольку нынешние власти в Париже и Сараево не могут одержать победу над ними на честных выборах. Суд Парижа в понедельник вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. "Марин Ле Пен осуждена, потому что представляет угрозу системе, которая не умеет проигрывать. Как и в моем случае, вердикт вынесен не из-за законодательства, но из-за политики. Она, как и я, расплачивается за то, что у нее есть поддержка народа, которую не могут победить на выборах. Суды стали оружием тех, кто боится демократии - потому что они знают, что против нас не могут добиться результата на честных выборах. Поэтому пытаются нас убрать приговорами, а не победить аргументами. Когда они остановятся, пока не осудят и последнего демократа? Je suis Marine (Я - Марин - ред.)", - написал Додик в соцсети Х. Ле Пен, как и другим депутатам партии, суд запретил избираться в органы государственной власти в течение пяти лет с немедленным исполнением приговора, что лишило ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Данное дело касалось фиктивного найма ассистентов евродепутатов партии в период с 2004 по 2016 год. Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Согласно обвинению, Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ущерб ЕП суд оценил в 4,1 миллиона евро. Суд БиГ 27 марта получил и одобрил запрос прокуратуры БиГ на объявление президента Республики Сербской БиГ и главы парламента в международный розыск, но решение предстоит принимать Интерполу. Власти Сербии направили протестную ноту Генеральному секретариату Интерпола, так как считают, что дело политическое, а ордер нарушил бы устав организации. Додик заявил в соцсетях, что власти в Сараево пытаются препятствовать международной деятельности РС БиГ. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал президента Республики Сербской БиГ Милорада Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала Агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС БиГ Радована Вишковича и председателя скупщины (парламента) Ненада Стевандича. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).

https://ria.ru/20241117/frantsiya-1984038671.html

https://ria.ru/20250331/lepen-2008414864.html

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