https://ria.ru/20250331/prigovor-2008417741.html
Меланшон прокомментировал приговор Ле Пен
Меланшон прокомментировал приговор Ле Пен - РИА Новости, 31.03.2025
Меланшон прокомментировал приговор Ле Пен
Глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон по поводу решения суда, лишившего лидера французской фракции правой партии "Национальное... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T15:11:00+03:00
2025-03-31T15:11:00+03:00
2025-03-31T15:41:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон по поводу решения суда, лишившего лидера французской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен права избираться, заявил, что такие решения должен принимать народ.В понедельник суд в Париже в рамках дела о фиктивном найме ассистентов депутатов партии "Национальное объединение" в Европарламенте запретил Ле Пен избираться в органы власти в течение пяти лет."Решение об отстранении избранного должностного лица должен принимать народ. Именно для этого в демократической Шестой республике должен проводиться референдум по отзыву", - написал в соцсети Х левый политик, намекая на необходимость смены политического строя ныне существующей Пятой республики.На предыдущих выборах в 2022 году Ле Пен проиграла действующему президенту Эммануэлю Макрону только во втором туре. Очередные президентские выборы во Франции пройдут в период между 8 и 23 апреля 2027 года.
https://ria.ru/20250331/frantsija-2008393318.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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франция, в мире, приговор марин ле пен, марин ле пен, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, европарламент, париж
Франция, В мире, Приговор Марин Ле Пен, Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон, Жан-Люк Меланшон, Европарламент, Париж
Меланшон прокомментировал приговор Ле Пен
Меланшон: решение об отстранении избранных политиков должен принимать народ