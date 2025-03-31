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Меланшон прокомментировал приговор Ле Пен - РИА Новости, 31.03.2025
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15:11 31.03.2025 (обновлено: 15:41 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/prigovor-2008417741.html
Меланшон прокомментировал приговор Ле Пен
Меланшон прокомментировал приговор Ле Пен - РИА Новости, 31.03.2025
Меланшон прокомментировал приговор Ле Пен
Глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон по поводу решения суда, лишившего лидера французской фракции правой партии "Национальное... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T15:11:00+03:00
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон по поводу решения суда, лишившего лидера французской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен права избираться, заявил, что такие решения должен принимать народ.В понедельник суд в Париже в рамках дела о фиктивном найме ассистентов депутатов партии "Национальное объединение" в Европарламенте запретил Ле Пен избираться в органы власти в течение пяти лет."Решение об отстранении избранного должностного лица должен принимать народ. Именно для этого в демократической Шестой республике должен проводиться референдум по отзыву", - написал в соцсети Х левый политик, намекая на необходимость смены политического строя ныне существующей Пятой республики.На предыдущих выборах в 2022 году Ле Пен проиграла действующему президенту Эммануэлю Макрону только во втором туре. Очередные президентские выборы во Франции пройдут в период между 8 и 23 апреля 2027 года.
https://ria.ru/20250331/frantsija-2008393318.html
https://ria.ru/20250331/peskov-2008387109.html
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франция, в мире, приговор марин ле пен, марин ле пен, эммануэль макрон, жан-люк меланшон, европарламент, париж
Франция, В мире, Приговор Марин Ле Пен, Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон, Жан-Люк Меланшон, Европарламент, Париж
Меланшон прокомментировал приговор Ле Пен

Меланшон: решение об отстранении избранных политиков должен принимать народ

© Getty Images / AnadoluMustafa YalcinМарин Ле Пен в здании суда в Париже. 31 марта 2025
Марин Ле Пен в здании суда в Париже. 31 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Getty Images / AnadoluMustafa Yalcin
Марин Ле Пен в здании суда в Париже. 31 марта 2025
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон по поводу решения суда, лишившего лидера французской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен права избираться, заявил, что такие решения должен принимать народ.
В понедельник суд в Париже в рамках дела о фиктивном найме ассистентов депутатов партии "Национальное объединение" в Европарламенте запретил Ле Пен избираться в органы власти в течение пяти лет.
Марин Ле Пен в здании суда в Париже - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Барделла назвал приговор Ле Пен уничтожением демократии
Вчера, 14:05
"Решение об отстранении избранного должностного лица должен принимать народ. Именно для этого в демократической Шестой республике должен проводиться референдум по отзыву", - написал в соцсети Х левый политик, намекая на необходимость смены политического строя ныне существующей Пятой республики.
На предыдущих выборах в 2022 году Ле Пен проиграла действующему президенту Эммануэлю Макрону только во втором туре. Очередные президентские выборы во Франции пройдут в период между 8 и 23 апреля 2027 года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Песков рассказал о попрании демократии в Европе после приговора Ле Пен
Вчера, 13:32
 
ФранцияВ миреПриговор Марин Ле ПенМарин Ле ПенЭммануэль МакронЖан-Люк МеланшонЕвропарламентПариж
 
 
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