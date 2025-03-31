https://ria.ru/20250331/prigovor-2008398820.html

Политолог прокомментировал приговор Ле Пен

Политолог прокомментировал приговор Ле Пен - РИА Новости, 31.03.2025

Политолог прокомментировал приговор Ле Пен

Люди, которые привели к власти французского президента Эммануэля Макрона, заранее избавляются от конкурентов на выборах 2027 года, поэтому суд запретил лидеру... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T14:18:00+03:00

2025-03-31T14:18:00+03:00

2025-03-31T15:18:00+03:00

марин ле пен

эммануэль макрон

богдан безпалько

в мире

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Люди, которые привели к власти французского президента Эммануэля Макрона, заранее избавляются от конкурентов на выборах 2027 года, поэтому суд запретил лидеру фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен, бывшей кандидатом на предстоящих президентских выборах, избираться в органы власти, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Суд Парижа признал Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов партии "Национальное объединение" в ЕП. Как сообщила судья Бенедикт де Пертюи, все обвиняемые по делу, включая Ле Пен, приговорены к невозможности быть избранными в органы власти. "Да, избавляются от конкурентов, только это не Макрон. Это те люди, которые сами управляют Макроном, те, кто привел его к власти, и те, кто пытается управлять Францией. Это определенного рода силы, которые можно условно назвать европейским дипстейтом. Макрона не устраивает Ле Пен. Поэтому они, собственно говоря, и отстранили ее до 2027 года", - сказал он РИА Новости, комментируя приговор Ле Пен. Эксперт добавил, что данное решение ещё не окончательное, и у Марин Ле Пен есть возможность бороться и успешно обжаловать данный приговор, однако тенденция, направленная на то, чтобы отстранить Ле Пен от участия в выборах 2027 года, очевидна. "Да, она может попытаться отбиться. Но (французская судебная - ред.) система все равно пристрастная. Это тоже видно", - заключил он. Ранее Марин Ле Пен неоднократно заявляла, что "спокойна" в отношении будущего приговора, при этом политик указала, что подаст апелляцию в случае обвинительного вердикта.

https://ria.ru/20250331/orban-2008394817.html

https://ria.ru/20250331/peskov-2008387109.html

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марин ле пен, эммануэль макрон, богдан безпалько, в мире