Политолог прокомментировал приговор Ле Пен
Политолог Безпалько: те, кто привел Макрона к власти, избавляются от конкурентов
© Getty Images / Tom NicholsonМарин Ле Пен в здании суда в Париже. 31 марта 2025
© Getty Images / Tom Nicholson
Марин Ле Пен в здании суда в Париже. 31 марта 2025
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Люди, которые привели к власти французского президента Эммануэля Макрона, заранее избавляются от конкурентов на выборах 2027 года, поэтому суд запретил лидеру фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен, бывшей кандидатом на предстоящих президентских выборах, избираться в органы власти, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько.
Суд Парижа признал Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента путем фиктивного найма ассистентов депутатов партии "Национальное объединение" в ЕП. Как сообщила судья Бенедикт де Пертюи, все обвиняемые по делу, включая Ле Пен, приговорены к невозможности быть избранными в органы власти.
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"Да, избавляются от конкурентов, только это не Макрон. Это те люди, которые сами управляют Макроном, те, кто привел его к власти, и те, кто пытается управлять Францией. Это определенного рода силы, которые можно условно назвать европейским дипстейтом. Макрона не устраивает Ле Пен. Поэтому они, собственно говоря, и отстранили ее до 2027 года", - сказал он РИА Новости, комментируя приговор Ле Пен.
Эксперт добавил, что данное решение ещё не окончательное, и у Марин Ле Пен есть возможность бороться и успешно обжаловать данный приговор, однако тенденция, направленная на то, чтобы отстранить Ле Пен от участия в выборах 2027 года, очевидна.
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"Да, она может попытаться отбиться. Но (французская судебная - ред.) система все равно пристрастная. Это тоже видно", - заключил он.
Ранее Марин Ле Пен неоднократно заявляла, что "спокойна" в отношении будущего приговора, при этом политик указала, что подаст апелляцию в случае обвинительного вердикта.