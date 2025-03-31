https://ria.ru/20250331/prigovor-2008391855.html

Суд приговорил Ле Пен к невозможности избираться в органы власти

Суд приговорил Ле Пен к невозможности избираться в органы власти - РИА Новости, 31.03.2025

Суд приговорил Ле Пен к невозможности избираться в органы власти

Суд Парижа приговорил Марин Ле Пен к невозможности избираться в органы власти с немедленным исполнением приговора, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T13:58:00+03:00

2025-03-31T13:58:00+03:00

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в мире

франция

марин ле пен

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ПАРИЖ, 31 мар - РИА Новости. Суд Парижа приговорил Марин Ле Пен к невозможности избираться в органы власти с немедленным исполнением приговора, передаёт корреспондент РИА Новости. "Суд считает необходимым вынести приговор в части о невозможности быть избранной с немедленным исполнением", - заявила судья Бенедикт де Пертюи. По ее словам, если "осужденный кандидат будет участвовать в президентских выборах, это "представляет риск для демократии". Суд приговорил Ле Пен к лишению свободы на 4 года. Обвинение запросило эту меру на пять лет. Выборы президента во Франции пройдут в апреле 2027 года.

https://ria.ru/20250331/lepen-2008362352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, марин ле пен