https://ria.ru/20250331/prigovor-2008391855.html
Суд приговорил Ле Пен к невозможности избираться в органы власти
Суд приговорил Ле Пен к невозможности избираться в органы власти - РИА Новости, 31.03.2025
Суд приговорил Ле Пен к невозможности избираться в органы власти
Суд Парижа приговорил Марин Ле Пен к невозможности избираться в органы власти с немедленным исполнением приговора, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T13:58:00+03:00
2025-03-31T13:58:00+03:00
2025-03-31T14:01:00+03:00
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ПАРИЖ, 31 мар - РИА Новости. Суд Парижа приговорил Марин Ле Пен к невозможности избираться в органы власти с немедленным исполнением приговора, передаёт корреспондент РИА Новости. "Суд считает необходимым вынести приговор в части о невозможности быть избранной с немедленным исполнением", - заявила судья Бенедикт де Пертюи. По ее словам, если "осужденный кандидат будет участвовать в президентских выборах, это "представляет риск для демократии". Суд приговорил Ле Пен к лишению свободы на 4 года. Обвинение запросило эту меру на пять лет. Выборы президента во Франции пройдут в апреле 2027 года.
https://ria.ru/20250331/lepen-2008362352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, марин ле пен
В мире, Франция, Марин Ле Пен
Суд приговорил Ле Пен к невозможности избираться в органы власти
Судья в Париже назвала участие Марин Ле Пен в выборах риском для демократии