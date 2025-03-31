https://ria.ru/20250331/pridnestrove-2008511114.html

МИД ПМР опроверг информацию о нахождении Нестеровского в Приднестровье

МИД ПМР опроверг информацию о нахождении Нестеровского в Приднестровье - РИА Новости, 31.03.2025

МИД ПМР опроверг информацию о нахождении Нестеровского в Приднестровье

Министерство иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в понедельник в Telegram-канале опровергло информацию о нахождении... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T20:59:00+03:00

2025-03-31T20:59:00+03:00

2025-03-31T20:59:00+03:00

в мире

молдавия

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приднестровская молдавская республика

александр нестеровский

майя санду

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ТИРАСПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в понедельник в Telegram-канале опровергло информацию о нахождении депутата парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Александра Нестеровского на территории Приднестровья. Ранее молдавский президент Майя Санду заявила, что правительство Молдавии обратилось к властям непризнанной Приднестровской Молдавской Республики с запросом о передаче Кишиневу депутата парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Александра Нестеровского, которого на родине заочно осудили на 12 лет лишения свободы "Сегодня в СМИ были распространены заявления представителей правоохранных органов Молдовы, из которых следует, что депутат парламента Молдовы господин Нестеровский скрывается на территории Приднестровья. Официально уведомляем о том, что правоохранительные органы Приднестровской Молдавской Республики информацией о нахождении господина Нестеровского на территории Приднестровья не располагают", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД ПМР. Суд в Кишиневе 19 марта заочно приговорил Нестеровского к 12 годам лишения свободы. Депутата признали виновным в "пассивной коррупции", а также в "принятии финансирования для политической партии от организованной преступной группы". Как сообщил адвокат политика Анатолий Пител, решением президента России Нестеровскому было предоставлено российское гражданство. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20250331/moldaviya-2008447444.html

https://ria.ru/20250322/nesterovskij-2006669708.html

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в мире, молдавия, кишинев, приднестровская молдавская республика, александр нестеровский, майя санду